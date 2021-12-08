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NoahV是一个基于vue开发的前端应用框架，主要适用于常见的后台管理系统，文档地址：https://baidu.github.io/NoahV, 如访问速度较慢，可尝试访问如下地址：https://noahv.gitee.io/
特性：
NoahV框架依赖Nodejs 6.0，在执行如下步骤之前，请确保已经安装 Node.js v6.0 或以上。
1.安装脚手架工具
# 安装noahv-cli
$ npm install noahv-cli -g
# 查看使用帮助
$ noahv --help
2.初始化一个项目
# 创建一个空目录，进入目录中，运行noahv init 命令创建一个通用项目
$ mkdir project && cd project && noahv init
# 运行noahv init --dashboard 命令创建一个包含仪表盘功能的项目
$ mkdir project && cd project && noahv init --dashboard
3.运行项目
# 在项目根目录启动调试server
$ noahv start
4.复用模板
# 在项目根目录复用模板创建页面
$ noahv create
# 根据提示选择需要创建的页面类型，目前支持form、list、filterList、chart四种模板类型
详细信息请查看 模板使用
更多关于框架的使用请查看 NoahV开发指南
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欢迎大家一起参与NoahV的共建，详情请参考贡献指南.
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