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noahv-cli

by baidu
1.0.13 (see all)

An efficient front-end application framework based on vue.js

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Maintenance

Last Commit

2mos ago

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30

Package

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13

License

Apache-2.0

Type Definitions

DefinitelyTyped

Tree-Shakeable

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NoahV

简体中文 | English

build license open issues commit

NoahV是一个基于vue开发的前端应用框架，主要适用于常见的后台管理系统，文档地址：https://baidu.github.io/NoahV, 如访问速度较慢，可尝试访问如下地址：https://noahv.gitee.io/

特性：

  • 上手简单，提供常用的各类组件，快速开始前端开发
  • 导航栏、页面布局JSON配置，无需代码逻辑开发
  • API数据模拟和API数据代理，让前后端不再耦合，联调更简单，效率更高
  • 数据仪表盘功能，满足常见的数据可视化需求，助力数据分析场景
  • 内置模版，只需简单配置就可以开发出想要的页面，非前端同学也能快速上手开发
  • 实用的脚手架功能，项目初始化、模板复用、模拟数据创建、调试server启动、框架升级一行命令通通搞定

快速开始

NoahV框架依赖Nodejs 6.0，在执行如下步骤之前，请确保已经安装 Node.js v6.0 或以上。

1.安装脚手架工具

# 安装noahv-cli
$ npm install noahv-cli -g

# 查看使用帮助
$ noahv --help

2.初始化一个项目

# 创建一个空目录，进入目录中，运行noahv init 命令创建一个通用项目
$ mkdir project && cd project && noahv init

# 运行noahv init --dashboard 命令创建一个包含仪表盘功能的项目
$ mkdir project && cd project && noahv init --dashboard

3.运行项目

# 在项目根目录启动调试server
$ noahv start

4.复用模板

# 在项目根目录复用模板创建页面
$ noahv create 

# 根据提示选择需要创建的页面类型，目前支持form、list、filterList、chart四种模板类型

详细信息请查看 模板使用

更多关于框架的使用请查看 NoahV开发指南

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欢迎大家一起参与NoahV的共建，详情请参考贡献指南.

License

Apache License 2.0

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