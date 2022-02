This repository is deprecated, please use https://github.com/xtruder/kubenix

Kubernetes deployment manager written in nix

About

Nix-kubernetes is deployment manager for kubernetes that users nixos module system to do declarative kubernetes configuration and deployment. By combining nix package manager and nix-kubernetes declarative cluster configuration it can do fully deterministic deployments from packages to configuration.

Depencies

nix (for installation instructions go to https://nixos.org/nix/)

Installation

$ nix-env -f https://github.com/xtruder/nix-kubernetes/archive/v0.25.1.tar.gz -iA package

Usage

Usage: bin/nix-kubernetes < command > [options] Commands: create <file> Create deployment list List all known deployments delete Delete deployment describe Describes deployment deploy Deploy configuration config Manage deployment run-job <name> Run distributed kubernetes job gc Garbage collect resources (will only gc nix-kubernetes resources) Options: -c, --config path to configuration file [default: "~/.kube/nix-kubernetes.json" ] -h, -- help Show help [boolean] Examples: bin/nix-kubernetes create -d name deploy.nix create deployment bin/nix-kubernetes deploy -d name -n namespace --context my-cluster deploy resources bin/nix-kubernetes deploy -d name --build-only only build

Deploy

nix-kubernetes deploy Options: -c, --config path to configuration file [default: "~/.kube/nix-kubernetes.json" ] -h, -- help Show help [boolean] -f, --file Use prebuild deployment file -d, --deployment Deployment name -n, --namespace Namespace to deploy -i, --include Resources to include in deployment -o, --output Output generated config to file --context Kubernetes config context to use for deployment --build-only only build --dry-run dry run --restart restart replication controllers --rolling-update do a rolling update of a controller --gc garbage collect resources (will only gc nix-kubernetes resources) Examples: nix-kubernetes deploy -d deployment -n namespace -i replicationcontrollers/gitlab --gc --context my-cluster nix-kubernetes deploy -d deployment -n namespace -i services/mysql --dry-run

Example usage

$ nix-kubernetes create -d gatehub deploy.nix $ export NIX_PATH= "services=/home/offlinehacker/projects/x-truder.net/services: $NIX_PATH " $ nix-kubernetes deploy -d gatehub --build-only $ nix-kubernetes deploy -d gatehub -n namespace --context my-cluster --gc

Example deployment configurations

look into examples folder with example deployment configurations.

Options

For a list of all options look into options.md

Nix-kubernetes services

Repo with bundle of nix-kubernetes services is avalible on https://github.com/x-truder/services.

Development

Use development version

$ npm link $ export PATH=~/.npm/bin: $PATH

Build deployments

$ nix-build -A staging --arg configuration deploy.nix

License

MIT © Jaka Hudoklin