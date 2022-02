Update BrowserStack session status based on Nightwatch.js test results.

Install

npm install nightwatch-browserstack

Usage

module .exports = { beforeEach : function ( browser, done ) { if ( this .test_settings.selenium_host === 'hub.browserstack.com' ) { return require ( 'nightwatch-browserstack' ).storeSessionId(browser, done) } done() }, afterEach : function ( browser, done ) { if ( this .test_settings.selenium_host === 'hub.browserstack.com' ) { return require ( 'nightwatch-browserstack' ).updateStatus(browser, done) } done() } }

License

Released under the MIT license.

Author

Sebastian Tschan