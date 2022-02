Simple, smart and pleasant validation solution.

Download the latest release or install package via npm or bower

$ npm install nice-validator

$ bower install nice-validator

Getting started

2. Include nice-validator

width <script> tag:

< script src = "path/to/nice-validator/jquery.validator.min.js?local=en" > </ script >

via webpack

require ( 'nice-validator' ) require ( 'nice-validator/local/zh-CN' )

via module loader Requirejs:

requirejs.config({ paths : { jquery : 'http://cdn.jsdelivr.net/jquery/1.12.3/jquery.min' , validator : 'path/to/nice-validator/local/en' }, shim : { validator : [ 'path/to/nice-validator/jquery.validator.js?css' ] } }); require ([ 'validator' ]);

3. Config rules

< form id = "form1" > < input type = "text" name = "field1" data-rule = "required;email;remote(checkEmail.php)" > < input type = "text" name = "field2" data-rule = "required;length(6~16)" > < input type = "text" name = "field3" data-rule = "match(field2)" > < input type = "text" name = "field4" data-rule = "range(0~100)" id = "field4" > < input type = "text" name = "field5" data-rule = "required(#field4:filled)" > < input type = "text" name = "field6" data-rule = "required; mobile|email;" data-msg = "Please fill mobile or email" > < input type = "text" name = "field7" data-rule = "required; !digits; length(6~)" data-msg-digits = "Please not fill pure digits" data-msg-length = "Please fill at least {1} characters." > < input type = "checkbox" name = "field8" data-rule = "checked" > ... yadda yadda ... </ form >

It has started to work when you use native submitting.

4. Handle submit (Optional)

$( "#form1" ).on( 'valid.form' , function ( ) { $.post( "path/to/server" , $( this ).serialize()) .done( function ( d ) { }); });

Browser Support

IE6+

Chrome

Safari 4+

Firefox 9+

Opera

Build

Install dependencies:

$ npm install -g gulp $ npm install

Run test and build:

$ gulp

License

nice-validator is available under the terms of the MIT License.