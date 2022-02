Zendesk-Webwidget for Angular 2+

Zendesk-Webwidget for Angular 1.x see here

Installation

Via npm:

npm install ngx-zendesk-webwidget --save

Usage

The examples were made using the classic web widget

1. Import the NgxZendeskWebwidgetModule

import { BrowserModule } from '@angular/platform-browser' ; import { NgModule } from '@angular/core' ; import { AppComponent } from './app.component' ; import { NgxZendeskWebwidgetModule } from 'ngx-zendesk-webwidget' ; ({ declarations: [ AppComponent ], imports: [ BrowserModule, NgxZendeskWebwidgetModule.forRoot() ], bootstrap: [AppComponent] }) export class AppModule { }

SharedModule

({ exports: [ CommonModule, NgxZendeskWebwidgetModule ] }) export class SharedModule { }

Configuration

import { NgModule } from '@angular/core' ; import { BrowserModule } from '@angular/platform-browser' ; import { NgxZendeskWebwidgetModule, NgxZendeskWebwidgetConfig } from 'ngx-zendesk-webwidget' ; import { AppComponent } from './app' ; export class ZendeskConfig extends NgxZendeskWebwidgetConfig { accountUrl = 'yourdomain.zendesk.com' ; callback(zE) { } } ({ imports: [ BrowserModule, HttpClientModule, NgxZendeskWebwidgetModule.forRoot(ZendeskConfig) ], bootstrap: [AppComponent] }) export class AppModule { }

Configuration with Lazyload

import { NgModule } from '@angular/core' ; import { BrowserModule } from '@angular/platform-browser' ; import { NgxZendeskWebwidgetModule, NgxZendeskWebwidgetConfig } from 'ngx-zendesk-webwidget' ; import { AppComponent } from './app' ; export class ZendeskConfig extends NgxZendeskWebwidgetConfig { override lazyLoad = true ; accountUrl = 'yourdomain.zendesk.com' ; callback(zE) { } } ({ imports: [ BrowserModule, HttpClientModule, NgxZendeskWebwidgetModule.forRoot(ZendeskConfig) ], bootstrap: [ AppComponent ] }) export class AppModule { }

2. Init the NgxZendeskWebwidgetService

For your application

import { NgxZendeskWebwidgetService } from 'ngx-zendesk-webwidget' ; ({ selector: 'app' , templateUrl: './app.html' }) export class app { constructor ( private _NgxZendeskWebwidgetService: NgxZendeskWebwidgetService ) { } }

With Lazyload

import { NgxZendeskWebwidgetService } from 'ngx-zendesk-webwidget' ; ({ selector: 'app' , templateUrl: './app.html' }) export class app { constructor ( private _NgxZendeskWebwidgetService: NgxZendeskWebwidgetService ) { this ._NgxZendeskWebwidgetService_.initZendesk(); } }

3. Example to usage

constructor ( private _NgxZendeskWebwidgetService: NgxZendeskWebwidgetService ) { this ._NgxZendeskWebwidgetService.zE( 'webWidget' , 'identify' , { name: 'Fulano de Tal' , email: 'your_user_email@email.com' }); this ._NgxZendeskWebwidgetService.zE( 'webWidget' , 'prefill' , { name: { value: 'Fulano de Tal' , readOnly: true }, email: { value: 'your_user_email@email.com' , readOnly: true } }); this ._NgxZendeskWebwidgetService.zE( 'webWidget' , 'show' ); } logout() { this ._NgxZendeskWebwidgetService.zE( 'webWidget' , 'hide' ); }

API

NgxZendeskWebwidgetService

Web Widget (Messenger)

The new web widget is not as supported as the classic one, you can check the documentation here.

Web widget (Classic)

zE('webWidget:<action>', '<event|property>', <parameters>) : All commands follow the same basic syntax. Please see Zendesk Documentation for more information.

NgxZendeskWebwidgetConfig

lazyLoad : Boolean for activate Lazyload initialization of Zendesk Web Widget

: Boolean for activate Lazyload initialization of Zendesk Web Widget timeOut : Timeout in milliseconds of the timer before opening the widget, zendesk unfortunately needs to load more files after the initial promise has been resolved, such as translation files. (default: 30 seconds)

: Timeout in milliseconds of the timer before opening the widget, zendesk unfortunately needs to load more files after the initial promise has been resolved, such as translation files. (default: 30 seconds) injectionTag : You can identify which tag will be used as a reference for widget injection('head', 'body', 'script'). (Default: 'head')

: You can identify which tag will be used as a reference for widget injection('head', 'body', 'script'). (Default: 'head') accountUrl : Url of your domain (example.zendesk.com)

: Url of your domain (example.zendesk.com) callback : Callback, executed after Zendesk loaded

Issues

Please report bugs and issues here.

To do

Tests with jest

Error handler

License

MIT © Alison Vilela

Change log

Fix documentation

Support Angular 13

Changed the library core

Fix initZendesk parameters based on issue 47 and issue 43

Fix injectionTag in NgxZendeskWebwidgetConfig based on issue 30 by mps2209

Include injectionTag in NgxZendeskWebwidgetConfig based on issue 30

API services that used legacy zE methods (setLocale, identify, hide, show, activate, setHelpCenterSuggestions, setSettings) have been removed, you now need to use the new command syntax for greater flexibility (breaking changes)

beforePageLoad(zE) changed to callback(zE) (breaking changes)

Fix bugs

Update Packages

Change Class name to pascal case (breaking changes)

Lazyload Implemented, based on Pull 23

Configure Timeout on Webwidget initialization

Support Angular 8

Support Angular 6

Support Angular 5

Added custom settings

Change documentation