Updated Videogular for Angular 13+

npm i ngx-videogular@13.2.4

https://stackblitz.com/edit/sliceofbytes-ngx-videogular-demo

You must change strictTemplates in your tsconfig to false or update your html templates.

[vgMedia]="media" --> [vgMedia]="$any(media)"

From:

< vg-player > < video # media [ vgMedia ]= "media" id = "singleVideo" preload = "auto" controls > < source src = "http://static.videogular.com/assets/videos/videogular.mp4" type = "video/mp4" > < source src = "http://static.videogular.com/assets/videos/videogular.ogg" type = "video/ogg" > < source src = "http://static.videogular.com/assets/videos/videogular.webm" type = "video/webm" > </ video > </ vg-player >

To: