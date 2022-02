ngx-valdemort gives you simpler, cleaner validation error messages for your Angular components.

Why should you care?

If you've ever written forms like the following:

< form [ formGroup ]= "form" ( ngSubmit )= "submit()" # f = "ngForm" > < input formControlName = "email" type = "email" /> < div class = "invalid-feedback" * ngIf = "form.get('email').invalid && (f.submitted || form.get('email').touched)" > < div * ngIf = "form.get('email').hasError('required')" > The email is required </ div > < div * ngIf = "form.get('email').hasError('email')" > The email must be a valid email address </ div > </ div > < input formControlName = "age" type = "number" /> < div class = "invalid-feedback" * ngIf = "form.get('age').invalid && (f.submitted || form.get('age').touched)" > < div * ngIf = "form.get('age').hasError('required')" > The age is required </ div > < div * ngIf = "form.get('age').hasError('min')" > You must be at least {{ form.get('age').getError('min').min }} years old </ div > </ div > < button ( click )= "submit()" > Submit </ button > </ form >

ngx-valdemort allows writing the above form in a simpler, cleaner way by using the ValidationErrorsComponent :

< form [ formGroup ]= "form" ( ngSubmit )= "submit()" > < input formControlName = "email" type = "email" /> < val-errors controlName = "email" > < ng-template valError = "required" > The email is required </ ng-template > < ng-template valError = "email" > The email must be a valid email address </ ng-template > </ val-errors > < input formControlName = "age" type = "number" /> < val-errors controlName = "age" > < ng-template valError = "required" > The age is required </ ng-template > < ng-template valError = "max" let-error = "error" > You must be at least {{ error.min }} years old </ ng-template > </ val-errors > < button > Submit </ button > </ form >

Even better, you can define default error messages once, and use them everywhere, while still being able to override them when needed:

< form [ formGroup ]= "form" ( ngSubmit )= "submit()" > < input formControlName = "email" type = "email" /> < val-errors controlName = "email" label = "The email" > </ val-errors > < input formControlName = "age" type = "number" /> < val-errors controlName = "age" label = "The age" > < ng-template valError = "max" let-error = "error" > You must be at least {{ error.min }} years old </ ng-template > </ val-errors > < button > Submit </ button > </ form >

It works with ngModel too!

< input class = "form-control" type = "email" name = "email" [( ngModel )]= "user.email" required email # emailCtrl = "ngModel" /> < val-errors [ control ]= "emailCtrl.control" label = "The email" > </ val-errors >

Learn more and see it in action on our web page

Installation

Using the CLI: ng add ngx-valdemort

Using npm: npm install ngx-valdemort

Using yarn: yarn add ngx-valdemort

Getting started

Import ValdemortModule , and other needed classes from ngx-valdemort

, and other needed classes from ngx-valdemort Add the module to the imports of your application module

Use <val-errors> in your forms

in your forms Enjoy!

Go further:

define default error messages using <val-default-errors>

configure the look and feel globally by injecting and customizing the ValdemortConfig service

Issues, questions

Please, provide feedback by filing issues, or by submitting pull requests, to the Github Project.