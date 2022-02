An all-in-one and fully customizable loader/spinner for Angular applications. It supports foreground, background spinner/loader, indicative progress bar and multiple loaders.

Features

Support custom template (>= ngx-ui-loader@9.1.0).

Support multiple loaders (>= ngx-ui-loader@7.1.0).

Show foreground loader with progress bar

The page content can be blurred/frosted while showing foreground loader. See NgxUiLoaderBlurred directive for more details

Automatically show loader for router events. See NgxUiLoaderRouterModule for more details

Automatically show loader for http requests. See NgxUiLoaderHttpModule for more details

See full documentation here

Demo

Live demo here.

Installation

Install ngx-ui-loader via NPM, using the command below.

npm install --save ngx-ui-loader Or Yarn yarn add ngx-ui-loader

Angular Installation Documentation Angular 11 npm i --save ngx-ui-loader v11.x.x Angular 10 npm i --save ngx-ui-loader@10.0.0 v10.x.x Angular 9 npm i --save ngx-ui-loader@9.1.1 v9.x.x Angular 8 npm i --save ngx-ui-loader@8.0.0 v8.x.x Angular 6 & 7 npm i --save ngx-ui-loader@7.2.2 v7.2.x Angular 4 & 5 npm i --save ngx-ui-loader@1.2.5 v1.x.x