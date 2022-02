THIS REPOSITORY IS NO LONGER IN USE.

Siema - Lightweight and simple carousel with no dependencies.

Installation

npm i ngx-siema

Sample

Include NgxSiemaModule in your main module:

import { NgxSiemaModule } from 'ngx-siema' ; @NgModule({ imports : [ NgxSiemaModule.forRoot(), ], }) export class AppModule { }

Then use in your component:

import { Component } from '@angular/core' ; import { NgxSiemaOptions } from 'ngx-siema' ; @Component({ selector : 'sample' , template : ` <ngx-siema [options]="options"> <ngx-siema-slide> <img src="assets/siema--pink.svg"> </ngx-siema-slide> <ngx-siema-slide> <img src="assets/siema--yellow.svg"> </ngx-siema-slide> <ngx-siema-slide> <img src="assets/siema--pink.svg"> </ngx-siema-slide> </ngx-siema> ` , }) export class SampleComponent implements OnInit { options : NgxSiemaOptions = { selector : '.siema' , duration : 200 , easing : 'ease-out' , perPage : 1 , startIndex : 0 , draggable : true , threshold : 20 , loop : false , onInit : () => { }, onChange : () => { }, }; }

Example of usage with the navigation buttons:

import { Component } from '@angular/core' ; import { NgxSiemaService } from 'ngx-siema' ; @Component({ selector : 'sample' , template : ` <ngx-siema [options]="options"> <ngx-siema-slide> <img src="assets/siema--pink.svg"> </ngx-siema-slide> <ngx-siema-slide> <img src="assets/siema--yellow.svg"> </ngx-siema-slide> <ngx-siema-slide> <img src="assets/siema--pink.svg"> </ngx-siema-slide> </ngx-siema> <button type="button" (click)="prev()">Prev</button> <button type="button" (click)="next()">Next</button> <button type="button" (click)="goTo()">GoTo</button> ` , }) export class SampleComponent { options : NgxSiemaOptions = { selector : '.siema' , }; constructor (private ngxSiemaService: NgxSiemaService) { } prev() { this .ngxSiemaService.prev( 1 ) .subscribe( ( data: any ) => console .log(data)); } next() { this .ngxSiemaService.next( 1 ) .subscribe( ( data: any ) => console .log(data)); } goTo() { this .ngxSiemaService.goTo( 1 ) .subscribe( ( data: any ) => console .log(data)); } }

Example of usage with multiple instances of ngx-siema

import { Component } from '@angular/core' ; import { NgxSiemaOptions, NgxSiemaService } from 'ngx-siema' ; @Component({ selector : 'sample' , template : ` <ngx-siema [options]="options"> <ngx-siema-slide *ngFor="let n of slides">{{ n }}</ngx-siema-slide> </ngx-siema> <ngx-siema [options]="options2"> <ngx-siema-slide *ngFor="let n of slides">{{ n }}</ngx-siema-slide> </ngx-siema> <button type="button" (click)="next()">Next</button> <button type="button" (click)="prev()">Prev</button> ` , }) export class SampleComponent { options : NgxSiemaOptions = { selector : '.siema' , }; options2: NgxSiemaOptions = { selector : '.siema2' , }; slides: number[] = [ 1 , 2 , 3 , 4 , 5 ]; constructor (private ngxSiemaService: NgxSiemaService) { } next() { this .ngxSiemaService.next( 1 ) .subscribe( ( data: any ) => { console .log(data); }); } prev() { this .ngxSiemaService.prev( 1 , '.siema' ) .subscribe( ( data: any ) => { console .log(data); }); } }

License

MIT license.