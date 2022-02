THIS PROJECT IS DEPRECATED

❌ Component is not maintained anymore.

✅ Please consider using ngx-quill.

Quill editor for AngularX.

基于 Quill、适用于 AngularX 的富文本编辑器。

Example

Demo Page

Installation

npm install ngx-quill-editor --save

Sample

Include QuillEditorModule in your main module:

import { QuillEditorModule } from 'ngx-quill-editor' ; ({ imports: [ QuillEditorModule ], }) export class AppModule {}

Then use it in your component:

< quill-editor [( ngModel )]= "editorContent" [ options ]= "editorOptions" ( blur )= "onEditorBlured($event)" ( focus )= "onEditorFocused($event)" ( ready )= "onEditorCreated($event)" ( change )= "onContentChanged($event)" > </ quill-editor > < quill-editor class = "form-control" [ formControl ]= "editorContent" [ options ]= "editorOptions" ( blur )= "onEditorBlured($event)" ( focus )= "onEditorFocused($event)" ( ready )= "onEditorCreated($event)" ( change )= "onContentChanged($event)" > </ quill-editor >

import { Component } from '@angular/core' ; @Component({ selector : 'sample' , template : require ( './sample.html' ) }) export class Sample { public editor; public editorContent = `<h3>I am Example content</h3>` ; public editorOptions = { placeholder : "insert content..." }; constructor () {} onEditorBlured(quill) { console .log( 'editor blur!' , quill); } onEditorFocused(quill) { console .log( 'editor focus!' , quill); } onEditorCreated(quill) { this .editor = quill; console .log( 'quill is ready! this is current quill instance object' , quill); } onContentChanged({ quill, html, text }) { console .log( 'quill content is changed!' , quill, html, text); } ngOnInit() { setTimeout( () => { this .editorContent = '<h1>content changed!</h1>' ; console .log( 'you can use the quill instance object to do something' , this .editor); }, 2800 ) } }

Configuration