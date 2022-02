NGX Log Monitor - Log Monitoring Component for Angular

DEMO: https://ngx-log-monitor.surge.sh

Installation and setup

Install:

npm i -S ngx-log-monitor

Import the module:

import {LogMonitorModule} from 'ngx-log-monitor' ; ({ declarations: [ AppComponent ], imports: [ BrowserModule, LogMonitorModule ], bootstrap: [AppComponent] }) export class AppModule { }

Usage example

Log Message interface:

interface LogMessage { type ?: 'LOG' | 'INFO' | 'WARN' | 'ERR' | 'SUCCESS' ; timestamp?: string ; message: string ; }

If the type isn't set, 'LOG' type will be used as default

If timestamp isn't set, current locale date will be used

import {LogMessage as NgxLogMessage} from 'ngx-log-monitor' ; ({ selector: 'app-root' , templateUrl: './app.component.html' , styleUrls: [ './app.component.scss' ] }) export class AppComponent{ restoredLogs: NgxLogMessage[] = [ {message: 'A simple restored log message' }, {message: 'A success restored message' , type : 'SUCCESS' }, {message: 'A warning restored message' , type : 'WARN' }, {message: 'An error restored message' , type : 'ERR' }, {message: 'An info restored message' , type : 'INFO' }, ]; logs: NgxLogMessage[] = [ {message: 'A simple log message' }, {message: 'A success message' , type : 'SUCCESS' }, {message: 'A warning message' , type : 'WARN' }, {message: 'An error message' , type : 'ERR' }, {message: 'An info message' , type : 'INFO' }, ]; logStream$ = timer( 0 , 1000 ).pipe( take( this .logs.length), map( i => this .logs[i]) ); }

< log-monitor [ logStream ]= "logStream$ | async" theme = "dark" title = "NGRX action dispatch logs" [ animated ]= "true" [ icons ]= "true" [ history ]= "restoredLogs" > </ log-monitor >