JSON formatter and viewer for Angular

Live demo: https://stackblitz.com/edit/ngx-json-viewer

Install

npm install ngx-json-viewer

or

yarn add ngx-json-viewer

For older Angular:

npm install ngx-json-viewer@2 npm install ngx-json-viewer@1

NPM Package: https://www.npmjs.com/package/ngx-json-viewer

Usage

In your app.module.ts import NgxJsonViewerModule like

import { NgxJsonViewerModule } from 'ngx-json-viewer' ; @NgModule({ ..., imports : [ ..., NgxJsonViewerModule, ... ], ... }) export class AppModule { }

In your component:

< ngx-json-viewer [ json ]= "someObject" > </ ngx-json-viewer >

To collapse all nodes at first:

< ngx-json-viewer [ json ]= "someObject" [ expanded ]= "false" > </ ngx-json-viewer >

To only expand 3 levels: