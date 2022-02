This module is a wrapper for Google Places Autocomplete js library.

Installation

npm

npm install ngx-google-places-autocomplete

yarn

yarn add ngx-google-places-autocomplete

Integration

Add google library in your index.html file :

< script src = "https://maps.googleapis.com/maps/api/js?key=<Your API KEY>&libraries=places&language=en" > </ script >

Replace with google places api key. Ref - https://developers.google.com/places/web-service/get-api-key

Usage

Add a module into your application (as a rule app.module.ts)

import { GooglePlaceModule } from "ngx-google-places-autocomplete" ; ({ imports: [GooglePlaceModule, BrowserModule, FormsModule, ...], .... })

Add directive ngx-google-places-autocomplete to your input field (options is an optional parammeter)

< input ngx-google-places-autocomplete [ options ]= 'options' #placesRef="ngx-places" (onAddressChange)="handleAddressChange($event)"/>

Additionally you can reference directive in your component

( "placesRef" ) placesRef : GooglePlaceDirective; public handleAddressChange(address: Address) { }

Angular Universal

In order to use under angular universal please check that comment https://github.com/skynet2/ngx-google-places-autocomplete/issues/15#issuecomment-465371214

Options

Refer to original google maps api - https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/places-autocomplete Options object - https://github.com/skynet2/ngx-google-places-autocomplete/blob/master/src/objects/options/options.ts Google doc for Options : https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/reference/places-widget#AutocompleteOptions Example :

[options]="{ types: [], componentRestrictions: { country: 'UA' } }"

GitHub

Please feel free to declare issues or contribute: https://github.com/skynet2/ngx-google-places-autocomplete