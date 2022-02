Save yourself the headache of Redux boilerplate

Getting Started

Install it via npm:

npm install ngrx-generator -g

ngrx-gen

By default, it will create the templates in the current directory. If you prefer the ngrx/example style -

- reducers - services - actions - effects - services

you can add the following line to your package.json

{ "ngrxGen": { "basePath": "./src/app", // optional - this should be relative to your root package.json file "seperateDirectory": "true" } }

License

MIT