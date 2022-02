Angular Resizable

Simple, tree-shakable, AoT, Universal and Web Worker friendly resizable component for Angular (4 and beyond).

For version compatible with Angular 2 install 0.1.2 .

Supports the following values of the position CSS property:

absolute .

. relative .

How to use?

$ npm i ngresizable

API

Outputs

resizeStart: EventEmitter<IResizeEvent> - Resize start event.

- Resize start event. resizing: EventEmitter<IResizeEvent> - Resizing event.

- Resizing event. resizeEnd: EventEmitter<IResizeEvent> - Resize end event.

Inputs

width - Width of the element number.

- Width of the element number. height: number - Height of the element.

- Height of the element. x: number - x coordinate of the element.

- x coordinate of the element. y: number - y coordinate of the element.

- y coordinate of the element. maxWidth: number - Maximum width. Default Infinity .

- Maximum width. Default . minWidth: number - Minimum width. Default 0 .

- Minimum width. Default . maxHeight: number - Maximum height. Default Infinity .

- Maximum height. Default . minHeight: number - Minimum height. Default 0 .

- Minimum height. Default . disableResize: boolean = false - Disable the resize.

- Disable the resize. directions: string[] - An array which contains the resize directions. Default ['bottom', 'right'] .

- An array which contains the resize directions. Default . grid: ISize - Resize in a grid. Default { width: 1, height: 1 } .

- Resize in a grid. Default . bound: IRectangle - Bound the resize.

- Bound the resize. ratio: number - Resize ratio.

Integration

Should work out of the box with webpack, respectively angular-cli. All you need to do is to include NgResizableModule :

import { NgResizableModule } from 'ngresizable' ; ({ imports: [NgResizableModule], ... }) class AppModule {}

Angular Seed

... let additionalPackages: ExtendPackages[] = [{ name: 'ngresizable' , path: 'node_modules/ngresizable/ngresizable.bundle.js' }]; this .addPackagesBundles(additionalPackages); ...

License

MIT