Angular Custom Validators, forked from ng2-validation. Directives for form validation (template or model driven).

npm i ngx-custom-validators --save

Validators

Angular built-in validators

maxlength

minlength

pattern

required

Custom validators

array length

base64

credit card

date

date ISO

digits

email

equal

included in

not included in

not equal

equal to

not equal to

greater than

greater than or equal

json

less than

less than or equal

max

max date

min

min date

not equal

not equal to

number

property

range

range length

url

uuid

Usage

The paramater of each validator (if it has) can be accessible in the template with reason .

< input type = "number" [( ngModel )]= "model.field" name = "field" # field = "ngModel" [ gt ]= "10" > < p * ngIf = "field.errors?.gt" > error message and must be greater than {{ field.errors?.reason }} </ p >

Template driven

import FormsModule and CustomFormsModule in app.module.ts

import { NgModule } from '@angular/core' ; import { BrowserModule } from '@angular/platform-browser' ; import { FormsModule } from '@angular/forms' ; import { CustomFormsModule } from 'ngx-custom-validators' ; import { AppComponent } from './app.component' ; ({ imports: [BrowserModule, FormsModule, CustomFormsModule], declarations: [AppComponent], bootstrap: [AppComponent] }) export class AppModule { }

range length - rangeLength

< input type = "text" [( ngModel )]= "model.field" name = "field" # field = "ngModel" [ rangeLength ]= "[5, 9]" > < p * ngIf = "field.errors?.rangeLength" > error message </ p >

min

< input type = "number" [( ngModel )]= "model.field" name = "field" # field = "ngModel" [ min ]= "10" > < p * ngIf = "field.errors?.min" > error message </ p >

greater than - gt

< input type = "number" [( ngModel )]= "model.field" name = "field" # field = "ngModel" [ gt ]= "10" > < p * ngIf = "field.errors?.gt" > error message </ p >

greater than or equal - gte

< input type = "number" [( ngModel )]= "model.field" name = "field" # field = "ngModel" [ gte ]= "10" > < p * ngIf = "field.errors?.gte" > error message </ p >

max

< input type = "number" [( ngModel )]= "model.field" name = "field" # field = "ngModel" [ max ]= "20" > < p * ngIf = "field.errors?.max" > error message </ p >

less than - lt

< input type = "number" [( ngModel )]= "model.field" name = "field" # field = "ngModel" [ lt ]= "20" > < p * ngIf = "field.errors?.lt" > error message </ p >

less than or equal - lte

< input type = "number" [( ngModel )]= "model.field" name = "field" # field = "ngModel" [ lte ]= "20" > < p * ngIf = "field.errors?.lte" > error message </ p >

range

< input type = "number" [( ngModel )]= "model.field" name = "field" # field = "ngModel" [ range ]= "[10, 20]" > < p * ngIf = "field.errors?.range" > error message </ p >

digits

< input type = "text" [( ngModel )]= "model.field" name = "field" # field = "ngModel" digits > < p * ngIf = "field.errors?.digits" > error message </ p >

number

< input type = "text" [( ngModel )]= "model.field" name = "field" # field = "ngModel" number > < p * ngIf = "field.errors?.number" > error message </ p >

url

< input type = "text" [( ngModel )]= "model.field" name = "field" # field = "ngModel" url > < p * ngIf = "field.errors?.url" > error message </ p >

email

< input type = "text" [( ngModel )]= "model.field" name = "field" # field = "ngModel" ngvemail > < p * ngIf = "field.errors?.email" > error message </ p >

< input type = "text" [( ngModel )]= "model.field" name = "field" # field = "ngModel" date > < p * ngIf = "field.errors?.date" > error message </ p >

< input type = "text" [( ngModel )]= "model.field" name = "field" # field = "ngModel" minDate = "2016-09-09" > < p * ngIf = "field.errors?.minDate" > error message </ p >

< input type = "text" [( ngModel )]= "model.field" name = "field" # field = "ngModel" [ minDate ]= "myOtherField" > < p * ngIf = "field.errors?.minDate" > error message </ p >

< input type = "text" [( ngModel )]= "model.field" name = "field" # field = "ngModel" maxDate = "2016-09-09" > < p * ngIf = "field.errors?.maxDate" > error message </ p >

< input type = "text" [( ngModel )]= "model.field" name = "field" # field = "ngModel" [ maxDate ]= "myOtherField" > < p * ngIf = "field.errors?.maxDate" > error message </ p >

< input type = "text" [( ngModel )]= "model.field" name = "field" # field = "ngModel" dateISO > < p * ngIf = "field.errors?.dateISO" > error message </ p >

credit card - creditCard

< input type = "text" [( ngModel )]= "model.field" name = "field" # field = "ngModel" creditCard > < p * ngIf = "field.errors?.creditCard" > error message </ p >

json

< input type = "text" [( ngModel )]= "model.field" name = "field" # field = "ngModel" json > < p * ngIf = "field.errors?.json" > error message </ p >

base64

< input type = "text" [( ngModel )]= "model.field" name = "field" # field = "ngModel" base64 > < p * ngIf = "field.errors?.base64" > error message </ p >

uuid

< input type = "text" [( ngModel )]= "model.field" name = "field" # field = "ngModel" [ uuid ]= "'all'" > < p * ngIf = "field.errors?.uuid" > error message </ p >

default: all

support

3

4

5

all

equal

< input type = "text" [( ngModel )]= "model.field" name = "field" # field = "ngModel" [ equal ]= "'xxx'" > < p * ngIf = "field.errors?.equal" > error message </ p >

not equal - notEqual

< input type = "text" [( ngModel )]= "model.field" name = "field" # field = "ngModel" [ notEqual ]= "'xxx'" > < p * ngIf = "field.errors?.notEqual" > error message </ p >

equal to - equalTo

< input type = "password" ngModel name = "password" # password = "ngModel" required > < p * ngIf = "password.errors?.required" > required error </ p > < input type = "password" ngModel name = "certainPassword" # certainPassword = "ngModel" [ equalTo ]= "password" > < p * ngIf = "certainPassword.errors?.equalTo" > equalTo error </ p >

not equal to - notEqualTo

< input type = "text" ngModel name = "password" # password = "ngModel" required > < p * ngIf = "password.errors?.required" > required error </ p > < input type = "password" ngModel name = "certainPassword" # certainPassword = "ngModel" [ notEqualTo ]= "password" > < p * ngIf = "certainPassword.errors?.equalTo" > equalTo error </ p >

property

public obj = { id: 1 } public obj = { name: 'baguette' }

< input type = "text" ngModel name = "obj" # obj = "ngModel" property = "id" > < input type = "text" ngModel name = "obj" # obj = "ngModel" property = "id,value,name" > < p * ngIf = "obj.errors?.property" > property error </ p >

array length - ArrayLength

public arr = [{ name: 'baguette' }, { name: 'croisant' }] public arr = [{ name: 'baguette' }]

< input type = "text" ngModel name = "arr" # arr = "ngModel" arrayLength = "2" > < p * ngIf = "arr.errors?.arrayLength" > arrayLength error </ p >

Model driven

import ReactiveFormsModule in app.module.ts

import { NgModule } from '@angular/core' ; import { BrowserModule } from '@angular/platform-browser' ; import { ReactiveFormsModule } from '@angular/forms' ; import { AppComponent } from './app.component' ; ({ imports: [BrowserModule, ReactiveFormsModule], declarations: [AppComponent], bootstrap: [AppComponent] }) export class AppModule { }

import CustomValidators in app.component.ts

import { Component } from '@angular/core' ; import { FormGroup, FormControl } from '@angular/forms' ; import { CustomValidators } from 'ngx-custom-validators' ; ({ selector: 'app' , template: require ( './app.html' ) }) export class AppComponent { form: FormGroup; constructor ( ) { this .form = new FormGroup({ field: new FormControl( '' , CustomValidators.range([ 5 , 9 ])) }); } }

< input type = "text" formControlName = "field" > < p * ngIf = "demoForm.from.controls.field.errors?.rangeLength" > error message </ p >

range length - rangeLenght

new FormControl( '' , CustomValidators.rangeLength([ 5 , 9 ]))

min

new FormControl( '' , CustomValidators.min( 10 ))

greater than - gt

new FormControl( '' , CustomValidators.gt( 10 ))

max

new FormControl( '' , CustomValidators.max( 20 ))

less than - lt

new FormControl( '' , CustomValidators.lt( 20 ))

range

new FormControl( '' , CustomValidators.range([ 10 , 20 ]))

digits

new FormControl( '' , CustomValidators.digits)

number

new FormControl( '' , CustomValidators.number)

url

new FormControl( '' , CustomValidators.url)

email

new FormControl( '' , CustomValidators.email)

new FormControl( '' , CustomValidators.date)

new FormControl( '' , CustomValidators.minDate( '2016-09-09' ))

new FormControl( '' , CustomValidators.maxDate( '2016-09-09' ))

new FormControl( '' , CustomValidators.dateISO)

credit card - creditCard

new FormControl( '' , CustomValidators.creditCard)

json

new FormControl( '' , CustomValidators.json)

base64

new FormControl( '' , CustomValidators.base64)

uuid

new FormControl( '' , CustomValidators.uuid( '3' ))

equal

new FormControl( '' , CustomValidators.equal( 'xxx' ))

not equal - notEqual

new FormControl( '' , CustomValidators.notEqual( 'xxx' ))

equal to - equalTo

let password = new FormControl( '' , Validators.required); let certainPassword = new FormControl( '' , CustomValidators.equalTo(password)); this .form = new FormGroup({ password: password, certainPassword: certainPassword });

< form [ formGroup ]= "form" > < input type = "password" formControlName = "password" > < p * ngIf = "form.controls.password.errors?.required" > required error </ p > < input type = "password" formControlName = "certainPassword" > < p * ngIf = "form.controls.certainPassword.errors?.equalTo" > equalTo error </ p > </ form >

not equal to - notEqualTo

let password = new FormControl( '' , Validators.required); let certainPassword = new FormControl( '' , CustomValidators.notEqualTo(password)); this .form = new FormGroup({ password: password, certainPassword: certainPassword });

< form [ formGroup ]= "form" > < input type = "password" formControlName = "password" > < p * ngIf = "form.controls.password.errors?.required" > required error </ p > < input type = "password" formControlName = "certainPassword" > < p * ngIf = "form.controls.certainPassword.errors?.notEqualTo" > notEqualTo error </ p > </ form >

property

public obj = { id: 1 }; this .form = new FormGroup({ obj: new FormControl( '' , CustomValidators.property( 'id' )) obj: new FormControl( '' , CustomValidators.property( 'id,value,name' )) });

< form [ formGroup ]= "form" > < input type = "text" formControlName = "obj" > < p * ngIf = "form.controls.obj.errors?.property" > property error </ p > </ form >

array length - ArrayLength

public arr = [{ name: 'baguette' }, { name: 'croisant' }] this .form = new FormGroup({ arr: new FormControl( '' , CustomValidators.arrayLength( 2 )) });

< form [ formGroup ]= "form" > < input type = "text" formControlName = "arr" > < p * ngIf = "arr.errors?.arrayLength" > arrayLength error </ p > </ form >

included in array - includedIn

public arr = [{ name: 'baguette' }, { name: 'croisant' }] this .form = new FormGroup({ arr: new FormControl( 'bread' , CustomValidators.includedIn(arr)) });

< form [ formGroup ]= "form" > < input type = "text" formControlName = "arr" > < p * ngIf = "arr.errors?.includedIn" > includedIn error </ p > </ form >

not included in array - notIncludedIn

public arr = [{ name: 'baguette' }, { name: 'croisant' }] this .form = new FormGroup({ arr: new FormControl( 'baguette' , CustomValidators.notIncludedIn(arr)) });

< form [ formGroup ]= "form" > < input type = "text" formControlName = "arr" > < p * ngIf = "arr.errors?.notIncludedIn" > notIncludedIn error </ p > </ form >

not matching a regular expression - notMatching (negate pattern)

public pattern = /a+bc/ this .form = new FormGroup({ p: new FormControl( 'aabc' , CustomValidators.notIncludedIn(pattern)) });

< form [ formGroup ]= "form" > < input type = "text" formControlName = "p" > < p * ngIf = "arr.errors?.notMatching" > notMatching error </ p > </ form >

