Deprecated, you can fork and publish yours.

Description

Angular2 custom validation, inspired by jQuery validation.

Install

npm install ng2-validation --save

Systemjs

'ng2-validation' : 'npm:ng2-validation/bundles/ng2-validation.umd.js'

Validators

angular2 built-in validators

required

minlength

maxlength

pattern

custom validators

rangeLength

min

gt

gte

max

lt

lte

range

digits

number

url

email

date

minDate

maxDate

dateISO

creditCard

json

base64

phone

uuid

equal

notEqual

equalTo

notEqualTo

Usage

template driven

import FormsModule and CustomFormsModule in app.module.ts

import { NgModule } from '@angular/core' ; import { BrowserModule } from '@angular/platform-browser' ; import { FormsModule } from '@angular/forms' ; import { CustomFormsModule } from 'ng2-validation' import { AppComponent } from './app.component' ; @NgModule({ imports : [BrowserModule, FormsModule, CustomFormsModule], declarations : [AppComponent], bootstrap : [AppComponent] }) export class AppModule { }

rangeLength

< input type = "text" [( ngModel )]= "model.field" name = "field" # field = "ngModel" [ rangeLength ]= "[5, 9]" /> < p * ngIf = "field.errors?.rangeLength" > error message </ p >

min

< input type = "number" [( ngModel )]= "model.field" name = "field" # field = "ngModel" [ min ]= "10" /> < p * ngIf = "field.errors?.min" > error message </ p >

gt

< input type = "number" [( ngModel )]= "model.field" name = "field" # field = "ngModel" [ gt ]= "10" /> < p * ngIf = "field.errors?.gt" > error message </ p >

gte

< input type = "number" [( ngModel )]= "model.field" name = "field" # field = "ngModel" [ gte ]= "10" /> < p * ngIf = "field.errors?.gte" > error message </ p >

max

< input type = "number" [( ngModel )]= "model.field" name = "field" # field = "ngModel" [ max ]= "20" /> < p * ngIf = "field.errors?.max" > error message </ p >

lt

< input type = "number" [( ngModel )]= "model.field" name = "field" # field = "ngModel" [ lt ]= "20" /> < p * ngIf = "field.errors?.lt" > error message </ p >

lte

< input type = "number" [( ngModel )]= "model.field" name = "field" # field = "ngModel" [ lte ]= "20" /> < p * ngIf = "field.errors?.lte" > error message </ p >

range

< input type = "number" [( ngModel )]= "model.field" name = "field" # field = "ngModel" [ range ]= "[10, 20]" /> < p * ngIf = "field.errors?.range" > error message </ p >

digits

< input type = "text" [( ngModel )]= "model.field" name = "field" # field = "ngModel" digits /> < p * ngIf = "field.errors?.digits" > error message </ p >

number

< input type = "text" [( ngModel )]= "model.field" name = "field" # field = "ngModel" number /> < p * ngIf = "field.errors?.number" > error message </ p >

url

< input type = "text" [( ngModel )]= "model.field" name = "field" # field = "ngModel" url /> < p * ngIf = "field.errors?.url" > error message </ p >

email

< input type = "text" [( ngModel )]= "model.field" name = "field" # field = "ngModel" email /> < p * ngIf = "field.errors?.email" > error message </ p >

< input type = "text" [( ngModel )]= "model.field" name = "field" # field = "ngModel" date /> < p * ngIf = "field.errors?.date" > error message </ p >

< input type = "text" [( ngModel )]= "model.field" name = "field" # field = "ngModel" minDate = "2016-09-09" /> < p * ngIf = "field.errors?.minDate" > error message </ p >

< input type = "text" [( ngModel )]= "model.field" name = "field" # field = "ngModel" maxDate = "2016-09-09" /> < p * ngIf = "field.errors?.maxDate" > error message </ p >

< input type = "text" [( ngModel )]= "model.field" name = "field" # field = "ngModel" dateISO /> < p * ngIf = "field.errors?.dateISO" > error message </ p >

creditCard

< input type = "text" [( ngModel )]= "model.field" name = "field" # field = "ngModel" creditCard /> < p * ngIf = "field.errors?.creditCard" > error message </ p >

json

< input type = "text" [( ngModel )]= "model.field" name = "field" # field = "ngModel" json /> < p * ngIf = "field.errors?.json" > error message </ p >

base64

< input type = "text" [( ngModel )]= "model.field" name = "field" # field = "ngModel" base64 /> < p * ngIf = "field.errors?.base64" > error message </ p >

phone

< input type = "text" [( ngModel )]= "model.field" name = "field" # field = "ngModel" phone = "CN" /> < p * ngIf = "field.errors?.phone" > error message </ p >

details see libphonenumber

uuid

< input type = "text" [( ngModel )]= "model.field" name = "field" # field = "ngModel" [ uuid ]= "'all'" /> < p * ngIf = "field.errors?.uuid" > error message </ p >

default: all

support

3

4

5

all

equal

< input type = "text" [( ngModel )]= "model.field" name = "field" # field = "ngModel" [ equal ]= "'xxx'" /> < p * ngIf = "field.errors?.equal" > error message </ p >

equal

< input type = "text" [( ngModel )]= "model.field" name = "field" # field = "ngModel" [ notEqual ]= "'xxx'" /> < p * ngIf = "field.errors?.notEqual" > error message </ p >

equalTo

< input type = "password" ngModel name = "password" # password = "ngModel" required /> < p * ngIf = "password.errors?.required" > required error </ p > < input type = "password" ngModel name = "certainPassword" # certainPassword = "ngModel" [ equalTo ]= "password" /> < p * ngIf = "certainPassword.errors?.equalTo" > equalTo error </ p >

notEqualTo

< input type = "text" ngModel name = "password" # password = "ngModel" required /> < p * ngIf = "password.errors?.required" > required error </ p > < input type = "password" ngModel name = "certainPassword" # certainPassword = "ngModel" [ notEqualTo ]= "password" /> < p * ngIf = "certainPassword.errors?.equalTo" > equalTo error </ p >

model driven

import ReactiveFormsModule in app.module.ts

import { NgModule } from '@angular/core' ; import { BrowserModule } from '@angular/platform-browser' ; import { ReactiveFormsModule } from '@angular/forms' ; import { AppComponent } from './app.component' ; @NgModule({ imports : [BrowserModule, ReactiveFormsModule], declarations : [AppComponent], bootstrap : [AppComponent] }) export class AppModule { }

import CustomValidators in app.component.ts

import { Component } from '@angular/core' ; import { FormGroup, FormControl } from '@angular/forms' ; import { CustomValidators } from 'ng2-validation' ; @Component({ selector : 'app' , template : require ( './app.html' ) }) export class AppComponent { form : FormGroup; constructor () { this .form = new FormGroup({ field : new FormControl( '' , CustomValidators.range([ 5 , 9 ])) }); } }

< input type = "text" formControlName = "field" /> < p * ngIf = "demoForm.from.controls.field.errors?.rangeLength" > error message </ p >

rangeLength

new FormControl( '' , CustomValidators.rangeLength([ 5 , 9 ]))

min

new FormControl( '' , CustomValidators.min( 10 ))

gt

new FormControl( '' , CustomValidators.gt( 10 ))

max

new FormControl( '' , CustomValidators.max( 20 ))

lt

new FormControl( '' , CustomValidators.lt( 20 ))

range

new FormControl( '' , CustomValidators.range([ 10 , 20 ]))

digits

new FormControl( '' , CustomValidators.digits)

number

new FormControl( '' , CustomValidators.number)

url

new FormControl( '' , CustomValidators.url)

email

new FormControl( '' , CustomValidators.email)

new FormControl( '' , CustomValidators.date)

new FormControl( '' , CustomValidators.minDate( '2016-09-09' ))

new FormControl( '' , CustomValidators.maxDate( '2016-09-09' ))

new FormControl( '' , CustomValidators.dateISO)

creditCard

new FormControl( '' , CustomValidators.creditCard)

json

new FormControl( '' , CustomValidators.json)

base64

new FormControl( '' , CustomValidators.base64)

phone

new FormControl( '' , CustomValidators.phone( 'zh-CN' ))

uuid

new FormControl( '' , CustomValidators.uuid( '3' ))

equal

new FormControl( '' , CustomValidators.equal( 'xxx' ))

notEqual

new FormControl( '' , CustomValidators.notEqual( 'xxx' ))

equalTo

let password = new FormControl( '' , Validators.required); let certainPassword = new FormControl( '' , CustomValidators.equalTo(password)); this .form = new FormGroup({ password : password, certainPassword : certainPassword });

< form [ formGroup ]= "form" > < input type = "password" formControlName = "password" /> < p * ngIf = "form.controls.password.errors?.required" > required error </ p > < input type = "password" formControlName = "certainPassword" /> < p * ngIf = "form.controls.certainPassword.errors?.equalTo" > equalTo error </ p > </ form >

notEqualTo

let password = new FormControl( '' , Validators.required); let certainPassword = new FormControl( '' , CustomValidators.notEqualTo(password)); this .form = new FormGroup({ password : password, certainPassword : certainPassword });

< form [ formGroup ]= "form" > < input type = "password" formControlName = "password" /> < p * ngIf = "form.controls.password.errors?.required" > required error </ p > < input type = "password" formControlName = "certainPassword" /> < p * ngIf = "form.controls.certainPassword.errors?.notEqualTo" > notEqualTo error </ p > </ form >

License

MIT