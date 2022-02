Angular2 nouislider component

Install

npm i --save nouislider ng2-nouislider

Import

import { NouisliderModule } from 'ng2-nouislider' ;

Styles

@ import "~nouislider/distribute/nouislider.min.css" ;

SystemJS config

Add to map:

'nouislider' : 'node_modules/nouislider' , 'ng2-nouislider' : 'node_modules/ng2-nouislider' ,

Add to packages:

'nouislider' : { main: 'distribute/nouislider.js' , defaultExtension: 'js' }, 'ng2-nouislider' : { main: 'src/nouislider.js' , defaultExtension: 'js' },

Usage

Using ngModel

< nouislider [ connect ]= "true" [ min ]= "0" [ max ]= "15" [( ngModel )]= "someRange" > </ nouislider >

Within reactive forms

this .form1 = this .formBuilder.group({ 'single' : [ 10 ] });

< form [ formGroup ]= "form" > < nouislider [ min ]= "0" [ max ]= "20" [ step ]= "0.5" [ formControl ]= "form.controls.single" > </ nouislider > </ form >

Nouislider documentation

This component is based on nouislider. Documentation about additional settings (passed in [config] @Input) can be found here.

Start development

npm i npm start open http://localhost:8080

Contributors

Thanks goes to these wonderful people (emoji key):

This project follows the all-contributors specification. Contributions of any kind are welcome!

License

MIT