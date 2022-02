Angular - Codemirror component

Use the CodeMirror (5.x) code editor in your Angular application.

Demo : https://embed.plnkr.co/8e9gxss9u10VeFrv29Zt/

Installation

Include Codemirror javascript files in your application (with files for modes)

Install ng2-codemirror JSPM : jspm install npm:ng2-codemirror NPM : npm install ng2-codemirror



Dependencies

CodeMirror library is required for this component :

Install via NPM : npm install codemirror

Install via JSPM : jspm install npm:codemirror

CodeMirror need to be accessible by import 'codemirror'

Then you need to include base CSS of codemirror located in codemirror/lib/codemirror.css

Sample

Include CodemirrorModule in your main module :

import { CodemirrorModule } from 'ng2-codemirror' ; @NgModule({ imports : [ CodemirrorModule ], }) export class AppModule { }

import { Component } from 'angular2/core' ; @Component({ selector : 'sample' , template : ` <codemirror [(ngModel)]="code" [config]="{...}" (focus)="onFocus()" (blur)="onBlur()"> </codemirror> ` }) export class Sample { constructor (){ this .code = `// Some code...` ; } }

Configuration

config : The configuration object for CodeMirror see http://codemirror.net/doc/manual.html#config

Licence