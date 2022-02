ngStomp

STOMP promised for AngularJS

Installation

Install via npm:

npm install --save ng-stomp

Add standalone version (dependencies included) to your HTML file

< script src = "node_modules/ng-stomp/dist/ng-stomp.standalone.min.js" > </ script >

Or add SockJS + STOMP + (minified) Stompie individually:

< script src = "node_modules/sockjs/sockjs.min.js" > </ script > < script src = "node_modules/@stomp/stompjs/lib/stomp.min.js" > </ script > < script src = "node_modules/ng-stomp/dist/ng-stomp.min.js" > </ script >

Usage

Inject it in your controller:

angular .module( 'app' , [ 'ngStomp' ]) .controller( 'Ctrl' , function ( $stomp, $scope, $log ) { $stomp.setDebug( function ( args ) { $log.debug(args) }) $stomp .connect( '/endpoint' , connectHeaders) .then( function ( frame ) { var subscription = $stomp.subscribe( '/dest' , function ( payload, headers, res ) { $scope.payload = payload }, { 'headers' : 'are awesome' }) subscription.unsubscribe() $stomp.send( '/dest' , { message : 'body' }, { priority : 9 , custom : 42 }) $stomp.disconnect().then( function ( ) { $log.info( 'disconnected' ) }) }) })

setDebug(callback)

connect(endpoint, headers)

disconnect

subscribe(destination, callback, headers)

on(destination, callback, headers)

unsubscribe(subscription)

off(subscription)

send(destination, body, headers)

Breaking changes