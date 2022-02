a8m/angular-filter for Angular (2+)

For the AngularJS version of this module, please see angular-filter.

Installation

npm install --save ng-pipes

or

yarn add ng-pipes

Get Started

There are 3 ways of adding ng-pipes to your project:

Import all pipes

import { NgPipesModule } from 'ng-pipes' ; ({ declarations: [ AppComponent ], imports: [ NgPipesModule ], bootstrap: [AppComponent] }) export class AppModule { }

< h1 > {{ title | reverse }} </ h1 >

Import pipes by module

import {BooleanPipesModule, CollectionPipesModule, MathPipesModule, ObjectPipesModule, StringPipesModule} from 'ng-pipes' ; ({ declarations: [ AppComponent ], imports: [ BooleanPipesModule, CollectionPipesModule, MathPipesModule, ObjectPipesModule, StringPipesModule ], bootstrap: [AppComponent] }) export class AppModule { }

< h1 > {{ title | reverse }} </ h1 >

Declare specific pipes

import { ReversePipe, CeilPipe, ... } from 'ng-pipes' ; ({ declarations: [ AppComponent, ReversePipe, CeilPipe, ... ], bootstrap: [AppComponent] }) export class AppModule { }

< h1 > {{ title | reverse }} </ h1 >

Contributing

Any contribution is appreciated.

If you are planning to add a new pipe (or any other feature), please open an issue before.

Angular Commit Message Format is preferred.

Submitting a Pull Request (PR)