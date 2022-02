ng-FitText.js makes font-sizes flexible. Use this AngularJS directive in your fluid or responsive layout to achieve scalable headlines that fill the width of a parent element.

This is a rework of the original jQuery plugin which can be found here: https://github.com/davatron5000/FitText.js.

Install and Inclusion

Grab it with Bower: bower install ngFitText

Include it in your AngularJS application

var myApp = angular.module( 'myApp' , [ 'ngFitText' ]);

Implementation

< h1 data-fittext > FitText </ h1 > < h1 data-fittext > </ h1 > < h1 data-fittext data-fittext-min = "10" > FitText </ h1 > < h1 data-fittext data-fittext-min = "inherit" > FitText </ h1 > < h1 data-fittext data-fittext-max = "10" > FitText </ h1 > < h1 data-fittext data-fittext-max = "inherit" > FitText </ h1 > < h1 data-fittext data-fittext-min = "10" data-fittext-max = "inherit" > FitText </ h1 > < h1 data-fittext data-fittext-min = "inherit" data-fittext-max = "100" > FitText </ h1 > < h1 data-fittext data-fittext-min = "10" data-fittext-max = "100" > FitText </ h1 > < div data-fittext > < div > Short line </ div > < div > Font size of this element will be used </ div > < div > Short </ div > </ div > < span data-fittext > < span > Single </ span > < span > line of text </ span > < span > spans 100% width </ span > </ span > < h1 data-fittext data-fittext-load-delay = "500" > Custom font </ h1 > < h1 data-fittext = ".9" > Custom font </ h1 >

FitText Config Provider

Because MODULARIZATION, this module doesn't come with debounce functionality included. Instead you will need to specify the functionality in the fitTextConfigProvider :

module .config([ 'fitTextConfigProvider' , function ( fitTextConfigProvider ) { fitTextConfigProvider.config = { debounce : _.debounce, debounce : function ( a,b,c ) { var d; return function ( ) { var e= this ,f= arguments ;clearTimeout(d),d=setTimeout( function ( ) {d= null ,c||a.apply(e,f)},b),c&&!d&&a.apply(e,f)} }, delay : 1000 , loadDelay : 10 , compressor : 1 , min : 0 , min : 'inherit' , max : Number .POSITIVE_INFINITY max : 'inherit' }; }]);

Changelog

Globally inherit CSS values with min and max parameters in fitTextConfigProvider

Replace 'initial' value with more semantic 'inherit'

value with more semantic Both data-fittext-min and data-fittext-max can use the inherited CSS value by using 'inherit'

data-fittext-max can now take 'initial' as a value to use inherited CSS value. This allows for PX, EM or REM to be used.

can now take as a value to use inherited CSS value. This allows for PX, EM or REM to be used. Line heights are preserved

Display property is now preserved

New lines no longer need to be specified with an attribute

ng-model was mistakenly used for ng-bind - No longer need to use both ng-model and {{}} for dynamic values

was mistakenly used for - No longer need to use both and for dynamic values Minified version now delivered via Bower

Config provider namespaced to avoid conflicts

Element now defaults to 100% width

Compressor now fine tunes from this point

Debounce functionality now needs to be passed in via fitTextConfigProvider