angularjs版echarts 支持最新Apache ECharts (incubating) 3.x

更新说明

支持ECharts3.x,如果想用ECharts2.x,请用V2.0.0版本

3.x主题API发生了改变,去掉了内置的主题

下载

npm i ng-echarts --save-dev

组件构建

git clone https://github.com/liekkas/ng-echarts.git

npm i

gulp

组件应用

ng-echarts只需要两个变量:

ecOption:也就是echarts中的option,因此你直接可以把官网的例子拷进来用

ecConfig:其他参数的配置项 theme:图表主题名称, event:绑定事件 dataLoaded:数据是否加载(用于Loading)



注意事项

一个简单示例: html中

< div ng-controller = "Ctrl1" > < ng-echarts class = "col-md-6 echarts" ec-config = "lineConfig" ec-option = "lineOption" > </ ng-echarts > </ div >

js中