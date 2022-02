Webpack loader to annotate angular applications. Generates a sourcemaps as well.

Installation

npm install --save-dev ng-annotate-loader

module : { loaders : [ { test : /src.*\.js$/ , use : [{ loader : 'ng-annotate-loader' }], } ] }

Passing parameters:

{ test : /src.*\.js$/ , use : [ { loader : 'ng-annotate-loader' , options : { add : false , map : false , } } ] }

More about ng-annotate parameters

Using ng-annotate plugins:

{ test : /src.*\.js$/ , use : [ { loader : 'ng-annotate-loader' , options : { plugin : [ 'ng-annotate-adf-plugin' ] } } ] }

Using a fork of ng-annotate:

{ test : /src.*\.js$/ , use : [ { loader : 'ng-annotate-loader' , options : { ngAnnotate : 'my-ng-annotate-fork' } } ] }

Works great with js compilers, babel for example:

{ test : /src.*\.js$/ , use : [ { loader : 'ng-annotate-loader' }, { loader : 'babel-loader' }, ] },

Contributing

Compiling examples and run acceptance test

Run on the root folder:

npm install npm test

Using loaders