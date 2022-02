Cliente Node.JS para emissão de notas fiscais eletrônicas de serviço (NFS-e) - NFE.io

Onde eu posso acessar a documentação da API?

Acesse a nossa documentação para mais detalhes ou acessa a referência da API.

Como realizar a instalação do pacote?

Nosso pacote é uma dependencia do NPM, e pode ser encontrado no https://www.npmjs.com/package/nfe-io Para utilizar nosso pacote, utilize o comando abaixo para instalar:

npm install nfe-io

Exemplo de utilização

Depois de baixar o pacote, inclua a dependência em seu arquivo JS, utilizando o código abaixo:

var nfe = require ( 'nfe-io' )( 'chave-de-acesso-na-api' );

Observação:Todo método aceita um callback opcional como ultimo argumento.

Como emitir uma Nota Fiscal de Serviço?

Abaixo, temos um código-exemplo para realizar uma Emissão de Nota Fiscal de Serviço:

var nfe = require ( 'nfe-io' )( 'chave-de-acesso-na-api' ); nfe.serviceInvoices.create( 'c73d49f9649046eeba36' , { 'cityServiceCode' : '2690' , 'description' : 'TESTE EMISSAO' , 'servicesAmount' : 0.01 , 'borrower' : { 'type' : 'LegalEntity' , 'federalTaxNumber' : 191 , 'name' : 'BANCO DO BRASIL SA' , 'email' : 'exemplo@bb.com.br' , 'address' : { 'country' : 'BRA' , 'postalCode' : '70073901' , 'street' : 'Outros Quadra 1 Bloco G Lote 32' , 'number' : 'S/N' , 'additionalInformation' : 'QUADRA 01 BLOCO G' , 'district' : 'Asa Sul' , 'city' : { 'code' : '5300108' , 'name' : 'Brasilia' }, 'state' : 'DF' } }, function ( err, invoice ) { err; invoice; } );

Como cancelar uma nota?

Em construção!

Como criar uma empresa para realizar a emissão de notas fiscais?

Abaixo, temos um código-exemplo de criação de uma empresa, para realizar a emissão de nota fiscal:

var nfe = require ( 'nfe-io' )( 'chave-de-acesso-na-api' ); nfe.companies.create( { 'federalTaxNumber' : 191 , 'name' : 'BANCO DO BRASIL SA' , 'tradeName' : 'BANCO DO BRASIL SA' , 'municipalTaxNumber' : '12345' , 'taxRegime' : 'SimplesNacional' 'specialTaxRegime' : 'Nenhum' , 'address' : { 'country' : 'BRA' , 'postalCode' : '70073901' , 'street' : 'Outros Quadra 1 Bloco G Lote 32' , 'number' : 'S/N' , 'additionalInformation' : 'QUADRA 01 BLOCO G' , 'district' : 'Asa Sul' , 'city' : { 'code' : '5300108' , 'name' : 'Brasilia' }, 'state' : 'DF' } }, function ( err, entity ) { err; entity; } );

Como efetuar o download de uma nota em PDF?

Em construção!

Como validar o Webhook?

Em construção!

Configurações

Tempo limite para requisições

nfe.setTimeout(20000); // in ms (node's default: 120000ms );

Chave de acesso

nfe.setApiKey('c73d49f9-6490-46ee-ba36-dcf69f6334fd');

Como testar a aplicação?

Para executar testes, utilize o comando :