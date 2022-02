Next Videos

Import videos (mp4, webm, ogg, swf, ogv) in Next.js.

Features

Load videos from local

Load videos from remote (CDN for example) with assetPrefix

Adds a content hash to the file name so videos can get cached

Installation

yarn add next-videos -E

Usage

Create a next.config.js in your project

const withVideos = require ( 'next-videos' ) module .exports = withVideos()

And you just import it in your component using require()

export default () => ( < div > < video src = {require( ' . / video.mp4 ')} /> </ div > )

Options

assetPrefix

You can serve your videos to a remote url by setting assetPrefix option