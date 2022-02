Url prettifier for Next Framework

Easy to use url prettifier for next.js.

Why you should use it

Good integration with Next.js (only adds "href" and "as" props to existing Link)

On server-side, use the parameter matching you want (Express.js or else)

Handles reverse routing

It's flow typed and well tested

It's extendable (you can use the query stringfier you want)

No dependencies

How to use

npm i --save next-url-prettifier

Create routes.js inside your project root:

const UrlPrettifier = require ( 'next-url-prettifier' ).default; const routes = [ { page : 'index' , prettyUrl : '/home' }, { page : 'greeting' , prettyUrl : ( {lang = '' , name = '' } ) => (lang === 'fr' ? `/bonjour/ ${name} ` : `/hello/ ${name} ` ), prettyPatterns : [ { pattern : '/hello/:name' , defaultParams : { lang : 'en' }}, { pattern : '/bonjour/:name' , defaultParams : { lang : 'fr' }} ] } ]; const urlPrettifier = new UrlPrettifier(routes); exports.default = routes; exports.Router = urlPrettifier;

In your components:

import React from 'react' ; import PropTypes from 'prop-types' ; import {Link} from 'next-url-prettifier' ; import {Router} from '../routes' ; export default class GreetingPage extends React . Component { static getInitialProps({ query : {lang, name}}) { return {lang, name}; } renderSwitchLangageLink() { const {lang, name} = this .props; const switchLang = lang === 'fr' ? 'en' : 'fr' ; return ( < Link route = {Router.getPrettyUrl( ' greeting ', { name , lang: switchLang })}> < a > {switchLang === 'fr' ? 'Français' : 'English'} </ a > </ Link > ); } render() { const {lang, name} = this .props; return ( < div > < h1 > {lang === 'fr' ? 'Bonjour' : 'Hello'} {name} </ h1 > < div > {this.renderSwitchLangageLink()} </ div > </ div > ); } } GreetingPage.propTypes = { lang : PropTypes.string, name : PropTypes.string };

In your server.js file (example with Express.js):