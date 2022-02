Dynamic Routes with localization for Next.js

Based on Next-Routes with these changes:

No support for unnamed routes

Route can be added only by name, locale and pattern (and optionally page) or options object

Link and Router generate URLs only by route definition (name + params)

and generate URLs only by route definition (name + params) URLs are prefixed with locale (ie. /en/about)

Routes can have data object (if you generate routes dynamically you can pass custom data there)

default RequestHandler set locale and nextRoute properties on request (you can get data with req.nextRoute.data )

How to use

Install:

npm install next-routes-with-locale --save

Create routes.js inside your project:

const routes = module .exports = require ( 'next-routes-with-locale' )({ locale : 'en' }) routes .add( 'about' , 'en' , '/about' ) .add( 'blog' , 'en' , '/blog/:slug' ) .add( 'blog' , 'en' , '/blog/:slug' , { myCustom : 'data' }) .add( 'user' , 'en' , '/user/:id' , 'profile' , { myCustom : 'data' }) .add({ name : 'beta' , locale : 'en' , pattern : '/v3' , page : 'v3' }) .add( 'about' , 'cs' , '/o-projektu' ) .add( 'blog' , 'cs' , '/blog/:slug' ) .add( 'user' , 'cs' , '/uzivatel/:id' , 'profile' ) .add({ name : 'beta' , locale : 'cs' , pattern : '/v3' , page : 'v3' })

This file is used both on the server and the client.

API:

routes.add(name, locale, pattern = /name, page = name, data)

routes.add(object)

Arguments:

name - Route name (e.g. about )

- Route name (e.g. ) locale - Locale of the route (e.g. fr )

- Locale of the route (e.g. ) pattern - Route pattern (e.g. /about ; like express, see path-to-regexp)

- Route pattern (e.g. ; like express, see path-to-regexp) page - Page inside ./pages to be rendered; can be ommited (it takes by default the route name as the page name)

- Page inside to be rendered; can be ommited (it takes by default the route name as the page name) data - Custom data object

The page component receives the matched URL parameters merged into query

export default class Blog extends React . Component { static async getInitialProps ({query}) { } render () { } }

On the server

const next = require ( 'next' ) const routes = require ( './routes' ) const app = next({ dev : process.env.NODE_ENV !== 'production' }) const handler = routes.getRequestHandler(app) const express = require ( 'express' ) app.prepare().then( () => { express().use(handler).listen( 3000 ) }) const {createServer} = require ( 'http' ) app.prepare().then( () => { createServer(handler).listen( 3000 ) })

RequestHandler automatically sets req.locale to locale of matched route so you can use it in your app.

Optionally you can pass a custom handler, for example:

const handler = routes.getRequestHandler(app, ({req, res, route, query}) => { app.render(req, res, route.page, query) })

Make sure to use server.js in your package.json scripts:

"scripts" : { "dev" : "node server.js" , "build" : "next build" , "start" : "NODE_ENV=production node server.js" }

On the client

Import Link and Router from your routes.js file to generate URLs based on route definition:

Link example

import {Link} from '../routes' export default () => ( < div > < div > Welcome to Next.js! </ div > < Link href = 'blog' params = {{slug: ' hello-world '}}> < a > Hello world </ a > </ Link > or < Link href = 'blog' locale = 'cs' params = {{slug: ' ahoj-svete '}}> < a > Hello world </ a > </ Link > </ div > )

API:

<Link href='name'>...</Link>

<Link href='name' locale='locale'>...</Link>

<Link href='name' params={params}> ... </Link>

<Link href='name' locale='locale' params={params}> ... </Link>

Props:

href - Route name to match (the name, not the pattern)

- Route name to match (the name, not the pattern) params - Optional parameters

It generates the URLs prefixed with the locale for href and as and renders next/link . Other props like prefetch will work as well.

Router example

import React from 'react' import {Router} from '../routes' export default class Blog extends React . Component { handleClick () { Router.pushRoute( 'blog' , { slug : 'hello-world' }) Router.pushRoute( 'blog' , { slug : 'hello-world' }, 'en' ) } render () { return ( < div > < div > {this.props.url.query.slug} </ div > < button onClick = {this.handleClick} > Home </ button > </ div > ) } }

API:

Router.pushRoute(route, params) - automatically get current locale

- automatically get current locale Router.pushRoute(route, params, locale)

Router.pushRoute(route, params, locale, options)

Arguments:

route - Route name

- Route name locale - Route locale

- Route locale params - Optional parameters for named routes

- Optional parameters for named routes options - Passed to Next.js

The same works with .replaceRoute() and .prefetchRoute()

It generates the URLs and calls next/router

Optionally you can provide custom Link and Router objects, for example:

const routes = module .exports = require ( 'next-routes-with-locale' )({ Link : require ( './my/link' ) Router : require ( './my/router' ) })