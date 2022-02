Next.js plugin for preact X

Installation

npm install --save next next-plugin-preact preact react@npm:@preact/compat react-dom@npm:@preact/compat react-ssr-prepass@npm:preact-ssr-prepass preact-render-to-string

or

yarn add next next-plugin-preact preact react@npm:@preact/compat react-dom@npm:@preact/compat react-ssr-prepass@npm:preact-ssr-prepass preact-render-to-string

Usage

Create a next.config.js in your project and apply the plugin.