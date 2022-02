NetModular.UI是与NetModular配套的业务模块化前端快速开发框架,基于Vue2全家桶+ElementUI开发,结合实际场景,封装了几十个组件,同时支持自定义皮肤和登录页功能,用户能够灵活的进行自定义。

模块通过npm私服分发与集成,极大的提高了模块的复用。

https://demo.17mkh.com/

Account: admin

Password: admin

For full documentation please see https://docs.17mkh.com/frendEnd/DevEnvironment.html

启动