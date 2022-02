netcdfjs

Read and explore NetCDF v3 files.

Installation

$ npm install netcdfjs

For further information about the grammar you should go to this link.

Example

const { readFileSync } = require ( "fs" ); const { NetCDFReader } = require ( "netcdfjs" ); const data = readFileSync( "madis-sao.nc" ); var reader = new NetCDFReader(data); reader.getDataVariable( "wmoId" );

License

MIT