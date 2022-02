netatmo

A node.js module to interface with the netatmo api API.

Getting Starting

Make sure you have a netatmo account. Make sure you have at least one netatmo device set up.

Install

npm install netatmo

Example #1

var netatmo = require ( 'netatmo' ); var auth = { "client_id" : "" , "client_secret" : "" , "username" : "" , "password" : "" , }; var api = new netatmo(auth); api.getStationsData( function ( err, devices ) { console .log(devices); }); var options = { device_id : '' , scale : 'max' , type : [ 'Temperature' , 'CO2' , 'Humidity' , 'Pressure' , 'Noise' ], }; api.getMeasure(options, function ( err, measure ) { console .log(measure.length); console .log(measure[ 0 ]); }); var options = { device_id : '' , module_id : '' , zones : [ { type : 0 , id : 0 , temp : 19 }, { type : 1 , id : 1 , temp : 17 }, { type : 2 , id : 2 , temp : 12 }, { type : 3 , id : 3 , temp : 7 }, { type : 5 , id : 4 , temp : 16 } ], timetable : [ { m_offset : 0 , id : 1 }, { m_offset : 420 , id : 0 }, { m_offset : 480 , id : 4 }, { m_offset : 1140 , id : 0 }, { m_offset : 1320 , id : 1 }, { m_offset : 1860 , id : 0 }, { m_offset : 1920 , id : 4 }, { m_offset : 2580 , id : 0 }, { m_offset : 2760 , id : 1 }, { m_offset : 3300 , id : 0 }, { m_offset : 3360 , id : 4 }, { m_offset : 4020 , id : 0 }, { m_offset : 4200 , id : 1 }, { m_offset : 4740 , id : 0 }, { m_offset : 4800 , id : 4 }, { m_offset : 5460 , id : 0 }, { m_offset : 5640 , id : 1 }, { m_offset : 6180 , id : 0 }, { m_offset : 6240 , id : 4 }, { m_offset : 6900 , id : 0 }, { m_offset : 7080 , id : 1 }, { m_offset : 7620 , id : 0 }, { m_offset : 8520 , id : 1 }, { m_offset : 9060 , id : 0 }, { m_offset : 9960 , id : 1 } ], }; api.setSyncSchedule(options, function ( err, status ) { console .log(status); }); var options = { device_id : '' , module_id : '' , setpoint_mode : '' , }; api.setThermpoint(options, function ( err, status ) { console .log(status); });

Example #2

var netatmo = require ( 'netatmo' ); var auth = { "client_id" : "" , "client_secret" : "" , "username" : "" , "password" : "" , }; var api = new netatmo(auth); var getStationsData = function ( err, devices ) { console .log(devices); }; var getMeasure = function ( err, measure ) { console .log(measure.length); console .log(measure[ 0 ]); }; var getThermostatsData = function ( err, devices ) { console .log(devices); }; var setSyncSchedule = function ( err, status ) { console .log(status); }; var setThermpoint = function ( err, status ) { console .log(status); }; var getHomeData = function ( err, data ) { console .log(data); }; var handleEvents = function ( err, data ) { console .log(data.events_list); }; api.on( 'get-stationsdata' , getStationsData); api.on( 'get-measure' , getMeasure); api.on( 'get-thermostatsdata' , getThermostatsData); api.on( 'set-syncschedule' , setSyncSchedule); api.on( 'set-thermpoint' , setThermpoint); api.on( 'get-homedata' , getHomeData); api.on( 'get-nextevents' , handleEvents); api.on( 'get-lasteventof' , handleEvents); api.on( 'get-eventsuntil' , handleEvents); api.getStationsData(); var options = { device_id : '' , scale : 'max' , type : [ 'Temperature' , 'CO2' , 'Humidity' , 'Pressure' , 'Noise' ], }; api.getMeasure(options); var options = { device_id : '' , }; api.getThermostatsData(options); var options = { device_id : '' , module_id : '' , zones : [ { type : 0 , id : 0 , temp : 19 }, { type : 1 , id : 1 , temp : 17 }, { type : 2 , id : 2 , temp : 12 }, { type : 3 , id : 3 , temp : 7 }, { type : 5 , id : 4 , temp : 16 } ], timetable : [ { m_offset : 0 , id : 1 }, { m_offset : 420 , id : 0 }, { m_offset : 480 , id : 4 }, { m_offset : 1140 , id : 0 }, { m_offset : 1320 , id : 1 }, { m_offset : 1860 , id : 0 }, { m_offset : 1920 , id : 4 }, { m_offset : 2580 , id : 0 }, { m_offset : 2760 , id : 1 }, { m_offset : 3300 , id : 0 }, { m_offset : 3360 , id : 4 }, { m_offset : 4020 , id : 0 }, { m_offset : 4200 , id : 1 }, { m_offset : 4740 , id : 0 }, { m_offset : 4800 , id : 4 }, { m_offset : 5460 , id : 0 }, { m_offset : 5640 , id : 1 }, { m_offset : 6180 , id : 0 }, { m_offset : 6240 , id : 4 }, { m_offset : 6900 , id : 0 }, { m_offset : 7080 , id : 1 }, { m_offset : 7620 , id : 0 }, { m_offset : 8520 , id : 1 }, { m_offset : 9060 , id : 0 }, { m_offset : 9960 , id : 1 } ], }; api.setSyncSchedule(options); var options = { device_id : '' , module_id : '' , setpoint_mode : '' , }; api.setThermpoint(options); api.getHomeData(); var options = { home_id : '' , event_id : '' }; api.getNextEvents(options); var options = { home_id : '' , person_id : '' }; api.getLastEventOf(options); var options = { home_id : '' , event_id : '' }; api.getEventsUntil(options); var options = { image_id : '' , key : '' }; api.getCameraPicture(options);

Catching Errors and Warnings

var netatmo = require ( 'netatmo' ); var auth = { "client_id" : "" , "client_secret" : "" , "username" : "" , "password" : "" , }; var api = new netatmo(auth); api.on( "error" , function ( error ) { console .error( 'Netatmo threw an error: ' + error); }); api.on( "warning" , function ( error ) { console .log( 'Netatmo threw a warning: ' + error); });

License

MIT © Ali Karbassi