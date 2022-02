Description

Injects typegoose models for nest components and controllers. Typegoose equivalant for @nestjs/mongoose.

Using Typegoose removes the need for having a Model interface.

Installation

npm install --save nestjs-typegoose

or

yarn add nestjs-typegoose

Documentation

Here is the full documentation describing all basic and advanced features.

Basic usage

You can checkout the example project for more details.

app.module.ts

import { Module } from "@nestjs/common" ; import { TypegooseModule } from "nestjs-typegoose" ; import { CatsModule } from "./cat.module.ts" ; ({ imports: [ TypegooseModule.forRoot( "mongodb://localhost:27017/nest" , { useNewUrlParser: true , }), CatsModule, ], }) export class ApplicationModule {}

Create class that describes your schema

cat.model.ts

import { prop } from "@typegoose/typegoose" ; import { IsString } from "class-validator" ; export class Cat { () ({ required: true }) name: string ; }

Inject Cat for CatsModule

cat.module.ts

import { Module } from "@nestjs/common" ; import { TypegooseModule } from "nestjs-typegoose" ; import { Cat } from "./cat.model" ; import { CatsController } from "./cats.controller" ; import { CatsService } from "./cats.service" ; ({ imports: [TypegooseModule.forFeature([Cat])], controllers: [CatsController], providers: [CatsService], }) export class CatsModule {}

Get the cat model in a service

cats.service.ts

import { Injectable } from "@nestjs/common" ; import { InjectModel } from "nestjs-typegoose" ; import { Cat } from "./cat.model" ; import { ReturnModelType } from "@typegoose/typegoose" ; () export class CatsService { constructor ( (Cat) private readonly catModel: ReturnModelType< typeof Cat> ) {} async create(createCatDto: { name: string }): Promise <Cat> { const createdCat = new this .catModel(createCatDto); return await createdCat.save(); } async findAll(): Promise <Cat[] | null > { return await this .catModel.find().exec(); } }

Finally, use the service in a controller!

cats.controller.ts

import { Controller, Get, Post, Body } from "@nestjs/common" ; import { CatsService } from "./cats.service" ; import { Cat } from "./cats.model.ts" ; ( "cats" ) export class CatsController { constructor ( private readonly catsService: CatsService ) {} () async getCats(): Promise <Cat[] | null > { return await this .catsService.findAll(); } () async create( () cat: Cat): Promise <Cat> { return await this .catsService.create(cat); } }

Requirements

@typegoose/typegoose +6.1.5 @nestjs/common +6.10.1 @nestjs/core +6.10.1 mongoose (with typings @types/mongoose ) +5.7.12

License

nestjs-typegoose is MIT licensed.