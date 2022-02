Nest Event

Event handler for Nest.js framework with decorators

Features

Communicate between modules without import

Organize event handlers with decorators

Work with multiple Event Emitters

Installation

$ npm i --save nest-event

Usage

Import NestEventModule into your root module ( AppModule )

import { Module } from '@nestjs/common' ; import { AppController } from './app.controller' ; import { AppService } from './app.service' ; import { NestEventModule } from 'nest-event' ; ({ imports: [NestEventModule], controllers: [AppController], providers: [AppService], }) export class AppModule {}

Nest Event is coming with an internal event emitter. If you provide one without a name, the module do not create the internal emitter. Also, you can use any instance with extended from EventEmitter

To provide an emitter use @Emitter decorator.

import { EventEmitter } from 'events' ; import { Injectable } from '@nestjs/common' ; import { Emitter } from './nest-event' ; () export class MyEventEmitter extends EventEmitter {}

You can provide multiple emitters with passing a name.

( 'ws-emitter' ) export class WebsocketClient extends Websocket {}

Event Handler

To adding a listener for an event you can use @On decorator.

import { Injectable } from '@nestjs/common' ; import { On } from './nest-event' ; import { User } from './interfaces' ; () export class EmailService { ( 'user-created' ) onUserCreated(user: User){ } }

If you have multiple emitters you can separate the handlers with @From decorator.

( 'ws-emitter' ) ( 'subscribe' ) onSubscribe(channel: string ){ }

Event Emitter

To access your emitters in different modules, controllers etc. You can use NestEventEmitter

import { NestEventEmitter } from './nest-event' ; ( 'user' ) export class UserController { constructor ( private readonly nestEventEmitter: NestEventEmitter, ) {} ( 'signup' ) signup() { this .nestEventEmitter.emit( 'user-created' , user); } }

If you provide multiple emitters you can select one with:

this .nestEventEmitter.emitter( 'my-emitter' ).emit( 'user-created' , user);

Future Goals

Add tests;

Contributing

You are welcome to contribute to this project, just open a PR.

License