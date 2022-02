Nepali Date Picker jQuery Plugin for everyone. 🇳🇵

Installation

npm install nepali-date-picker

Demo and Documentation

Usage

Include jQuery , nepaliDatePicker.min.js and nepaliDatePicker.min.css in your HTML.

< script src = "https://code.jquery.com/jquery-3.5.1.slim.min.js" crossorigin = "anonymous" > </ script > < script src = "https://unpkg.com/nepali-date-picker@2.0.1/dist/jquery.nepaliDatePicker.min.js" crossorigin = "anonymous" > </ script > < link rel = "stylesheet" href = "https://unpkg.com/nepali-date-picker@2.0.1/dist/nepaliDatePicker.min.css" crossorigin = "anonymous" />

Add Input Element

< input type = "text" value = "" name = "date" class = "date-picker" />

$( '.date-picker' ).nepaliDatePicker({ dateFormat : '%D, %M %d, %y' , closeOnDateSelect : true , minDate : 'सोम, जेठ १०, २०७३' , maxDate : 'मंगल, जेठ ३२, २०७३' });

Contributing

Install

npm install npm run update

Build

npm run build

Test