本工具提供了项目前端代码的优化输出和自动化发布功能，本工具的主要特性有：
发布工具基于nodejs平台，因此需要使用者先安装nodejs环境，nodejs在各平台下的安装配置请参阅官方说明。
注：打包工具从1.0.0版本之后，需要nodejs在0.12.x以上的版本
执行以下命令安装打包工具，如果已安装打包工具可忽略此步骤
npm install nej –g
如果已安装过打包工具，则可以使用以下命令更新打包工具至最新版本
npm update nej –g
执行以下命令初始化打包配置文件，命令后面可输入配置文件输出路径，默认输出在当前目录，此时会在指定目录或者当前目录生成一个release.conf文件用来配置打包选项
nej init
nej init /path/to/deploy/dir/
按照项目的实际情况修改配置文件release.conf，具体参数见手册配置参数章节
执行以下命令打包项目，如果release.conf文件在当前目录也可不指定
nej build
nej build /path/to/release.conf
打包标记说明见 wiki
精灵图合并说明见 wiki
release.conf 文件配置参数说明见 wiki
cache.json 文件配置参数说明见 wiki
本工具使用时在终端或者命令行输入以下格式指令运行
nej [指令] [参数]
其中可用的指令包括：
|指令
|描述
|init
|创建release.conf配置文件
|build
|根据release.conf配置文件发布项目
|export
|导出指定脚本文件列表
|cache
|APP 发布到 Web Cache 服务器
其中针对nej可用的参数包括：
|简写
|全称
|描述
|-v
|--version
|显示工具版本信息
|-h
|--help
|显示指定命令的帮助信息
使用范例：
查看工具版本信息
nej -v
显示工具帮助信息
nej -h
查看build指令帮助信息
nej build -h
在指定目录下输出release.conf文件模板，后续可在此基础上调整配置参数，指令的运行格式为：
nej init [目录] [参数]
其中 [目录] 为配置文件的输出目录，相对路径相对于当前执行命令的目录，默认在当前目录下输出
针对 nej init 指令可用的参数包括：
|简写
|全称
|描述
|-h
|--help
|显示 init 命令的帮助信息
使用范例：
在当前目录下生成 release.conf 文件
nej init
在 /path/to/output/ 下输出 release.conf 文件
nej init /path/to/output/
使用指定的配置文件打包项目，指令的运行格式为：
nej build [配置文件] [参数]
其中 [配置文件] 为通过 "nej init" 生成的项目配置文件路径
针对 nej build 指令可用的参数包括：
|简写
|全称
|描述
|-h
|--help
|显示 build 命令的帮助信息
|-m
|--mode
|发布模式，此优先级高于配置文件中X_RELEASE_MODE配置的优先级，默认为online
|-l
|--level
|日志级别，此优先级高于配置文件中X_LOGGER_LEVEL配置的优先级，可用值：debug,info,warn,error,all,off，默认为all
使用范例：
通过当前目录下的 release.conf 文件发布项目
nej build
使用 /path/to/release.conf 配置文件发布项目，并使用 test 模式，仅输出 warn/error 的日志
nei build /path/to/release.conf -m test -l warn
导出指定的脚本文件列表，多个脚本用逗号分隔，指令的运行格式为：
nej export <脚本列表> [参数]
其中 <脚本列表> 为脚本路径的列表，支持多个脚本文件输入，脚本文件之间使用逗号分隔，脚本文件路径支持NEJ依赖系统规范，支持NEJ依赖分析
注意：脚本路径中出现的 “&” 符号因为是命令行关键字，需使用 “%26” 代替
针对 nei export 指令可用的参数包括：
|简写
|全称
|描述
|-h
|--help
|显示 update 命令的帮助信息
|-o
|--output
|指定导出脚本文件的路径，相对路径相对于当前目录，默认在当前目录生成output.js文件
可扩展的配置参数，后续根据实际需求扩展
|简写
|全称
|描述
|无
|--charset
|文件输入输出编码，默认utf-8
|无
|--dropconsole
|输出代码是否删除console相关日志输出代码，默认不删除
|无
|--codeWrap
|输出代码包装语句，其中%s表示输出代码，默认为 %s
使用范例：
导出当前目录下的 a.js和b.js 输出到 /path/to/min.js
nej export ./a.js,./b.js -o /path/to/min.js
导出NEJ模块到 /path/to/app.min.js 文件
nej export /path/to/nej/define.js?pro=./src/%26com=./src/common/,util/ajax/xdr,./app.js -o /path/to/app.min.js
将需要 Web Cache 缓存的资源发布到服务器，如果当前目录在 cache.json 所在目录可以不传参数，指令的运行格式为：
nej cache [配置文件] [参数]
针对 nej cache 指令可用的参数包括：
|简写
|全称
|描述
|-h
|--help
|显示 cache 命令的帮助信息
|-k
|--token
|上传接口使用的验证Token
|-i
|--appid
|产品在 Web Cache 服务器上的标识
|-n
|--nativeId
|产品下的某个应用在 Web Cache 服务器上的标识
|-l
|--level
|日志输出级别，可用值：debug,info,warn,error,all,off，默认为all
使用范例：
通过当前目录下的 cache.json 文件发布项目
nej cache -k werasdfasdferwr -l info
使用 /path/to/cache.json 配置文件发布项目，命令行配置的 token、appid、nativeId 优先级高于 cache.json 文件里配置的优先级
nej cache /path/to/cache.json -k erqwerqwerqwer -i 220000 -n 3456789
Q：如何在非NEJ项目中使用打包工具？
A：
如果需要指定打完包后的样式/脚本插入位置，则可以在页面中增加 style 和 script 打包标记，标记说明，如果使用自动处理可忽略，自动处理时插入点为第一个参与打包资源的位置
<html>
<head>
...
<!-- 在要打包后插入样式的位置加入style标记 -->
<!-- @style -->
<link href="/src/css/a.css" .../>
...
</head>
<body>
...
<!-- 在要打包后插入脚本的位置加入script标记 -->
<!-- @script -->
<script src="/src/js/a.js"></script>
<script src="/src/js/b.js"></script>
<script src="/src/js/c.js"></script>
<script src="/src/js/d.js"></script>
<script src="/src/js/e.js"></script>
...
</body>
</html>
Q：服务器模版项目中如何使用打包工具？
以freemarker为例，其他模版类似
原先core脚本配置文件core.js.ftl
<#macro coreJS>
<script src="/src/js/a.js"></script>
<script src="/src/js/b.js"></script>
<script src="/src/js/c.js"></script>
<script src="/src/js/d.js"></script>
<script src="/src/js/e.js"></script>
<script src="/src/js/f.js"></script>
</#macro>
原先页面入口模版page.ftl
<@coreJS/>
<script src="/src/js/pg/a.js"></script>
<script src="/src/js/pg/b.js"></script>
<script src="/src/js/pg/c.js"></script>
A：采用打包配置方式来实现
方式一：在打包配置文件中打开 CORE_LIST_JS 配置参数，并将core.js.ftl中的js文件列表配置在该参数中
CORE_LIST_JS = ['/src/js/a.js','/src/js/b.js','/src/js/c.js','/src/js/d.js','/src/js/e.js','/src/js/f.js']
方式二：合并策略开关 CORE_MERGE_FLAG 设置为 2 或者 3，让每个页面的脚本单独分析
CORE_MERGE_FLAG = 2
Q：如何在使用RequireJS加载器的项目中使用打包工具？
A：可以按照以下步骤对RequireJS项目做打包输出
对页面引入的requirejs脚本增加noparse标记
<!-- @noparse -->
<script data-main="scripts/main" src="scripts/require.js"></script>
<!-- /@noparse -->
配置打包参数 CORE_NOPARSE_FLAG 为2，不对内联脚本做任何解析
CORE_NOPARSE_FLAG = 2
使用RequireJS的打包工具r.js对项目进行打包输出
针对输出结果配置打包参数，包括输入输出配置等
执行打包命令对样式和静态资源等内容做优化输出
Q：如何在代码中植入调试信息
A：编码时使用DEBUG标识区分开发调试代码片段
var a = 'aaaaa';
if (DEBUG){
// 这里的代码片段在打包发布时会自动删除
console.log('info for test');
}
// TODO something
Q：为什么我在windows、mac系统下用nej build可以正常打包，但是在linux下打包会报JS语法错误
A：这种情况下多半是因为你依赖的文件路径名称中有大小写搞错了，你可以根据提示在打包配置文件下找到出异常的JS文件，然后找到对应行看一下出错的文件路径是什么，比如以下打包异常提示
[E] 2016-03-01 17:05:12.076 - js code parse error for pp_app.js, source code in pp_app.js, exception information :
Unexpected token: name (read) at line 55 col 5
则可以在release.conf文件所在的目录下找到 pp_app.js 文件，查看第55行查看异常信息，如
55： cant read file E:/workspace/nej-toolkit/test/cases/abort/webapp/src/javascript/not/exist.js for utf-8, cause:
56： {"errno":-4058,"code":"ENOENT","syscall":"open","path":"E:\\workspace\\nej-toolkit\\test\\cases\\abort\\webapp\\src\\javascript\\not\\exist.js"}
Q：如何用 Sublime Text 优雅的查看配置文件
A：使用 Sublime Text 打开配置文件，点击编辑器右下角，选择始终使用 Java -> Java Properties 语法高亮该扩展名的配置文件，如下图所示
Q：如何用 WebStorm 优雅的查看配置文件
A：使用 WebStorm 的 Jodd Props 插件来查看，具体操作步骤如下图所示
在菜单 File -> Settings 中打开 WebStorm 的配置
在设置窗口左侧中找到 Plugins 菜单项，点击 Browse repositories... 按钮
在搜索框里输入 prop 关键字搜索插件，并安装找到的插件
重启 WebStorm
在菜单 File -> Settings 中打开 WebStorm 的配置，并选择左侧的 Editor -> File Types 选项，找到 Jodd Props 文件类型，并将 *.conf 添加到此文件类型的识别规则中