openbase logo
openbase logo
CategoriesLeaderboard
nej

nej

by genify
1.7.8 (see all)

WEB前端发布工具

npm
GitHub
CDN

Overview

DocumentationTutorialsReviewsMaintenanceDependenciesVersionsAlternatives
Showing:

Popularity

Downloads/wk

4

GitHub Stars

40

Maintenance

Last Commit

3yrs ago

Contributors

3

Package

Dependencies

7

License

MIT

Type Definitions

DefinitelyTyped

Tree-Shakeable

No?

Categories

Reviews

Be the first to rate

Readme

工具简介

本工具提供了项目前端代码的优化输出和自动化发布功能，本工具的主要特性有：

  • 通过配置控制打包输出，降低了对原有系统的侵入性
  • 支持使用html注释标记来控制打包输出，增加了打包的灵活性
  • 支持非NEJ项目智能识别，并优化输出结果
  • 支持采用NEJ依赖管理系统的项目，并分离NEJ依赖系统
  • 支持NEJ平台适配系统，并按平台配置选择性输出内容
  • 支持SourceMap输出，增加测试环境可调试性
  • 支持发布时精灵图合并，增加图片的可维护性
  • 支持网易杭研针对移动APP WebCache解决方案的无缝对接

工具使用

环境配置

发布工具基于nodejs平台，因此需要使用者先安装nodejs环境，nodejs在各平台下的安装配置请参阅官方说明。

注：打包工具从1.0.0版本之后，需要nodejs在0.12.x以上的版本

使用说明

  1. 执行以下命令安装打包工具，如果已安装打包工具可忽略此步骤

    npm install nej –g

    如果已安装过打包工具，则可以使用以下命令更新打包工具至最新版本

    npm update nej –g

  2. 执行以下命令初始化打包配置文件，命令后面可输入配置文件输出路径，默认输出在当前目录，此时会在指定目录或者当前目录生成一个release.conf文件用来配置打包选项

    nej init

    nej init /path/to/deploy/dir/

  3. 按照项目的实际情况修改配置文件release.conf，具体参数见手册配置参数章节

  4. 执行以下命令打包项目，如果release.conf文件在当前目录也可不指定

    nej build

    nej build /path/to/release.conf

参考手册

打包标记说明见 wiki

精灵图合并说明见 wiki

release.conf 文件配置参数说明见 wiki

cache.json 文件配置参数说明见 wiki

指令说明

本工具使用时在终端或者命令行输入以下格式指令运行

nej [指令] [参数]

其中可用的指令包括：

指令描述
init创建release.conf配置文件
build根据release.conf配置文件发布项目
export导出指定脚本文件列表
cacheAPP 发布到 Web Cache 服务器

其中针对nej可用的参数包括：

简写全称描述
-v--version显示工具版本信息
-h--help显示指定命令的帮助信息

使用范例：

查看工具版本信息

nej -v

显示工具帮助信息

nej -h

查看build指令帮助信息

nej build -h

init

在指定目录下输出release.conf文件模板，后续可在此基础上调整配置参数，指令的运行格式为：

nej init [目录] [参数]

其中 [目录] 为配置文件的输出目录，相对路径相对于当前执行命令的目录，默认在当前目录下输出

针对 nej init 指令可用的参数包括：

简写全称描述
-h--help显示 init 命令的帮助信息

使用范例：

在当前目录下生成 release.conf 文件

nej init

在 /path/to/output/ 下输出 release.conf 文件

nej init /path/to/output/

build

使用指定的配置文件打包项目，指令的运行格式为：

nej build [配置文件] [参数]

其中 [配置文件] 为通过 "nej init" 生成的项目配置文件路径

针对 nej build 指令可用的参数包括：

简写全称描述
-h--help显示 build 命令的帮助信息
-m--mode发布模式，此优先级高于配置文件中X_RELEASE_MODE配置的优先级，默认为online
-l--level日志级别，此优先级高于配置文件中X_LOGGER_LEVEL配置的优先级，可用值：debug,info,warn,error,all,off，默认为all

使用范例：

通过当前目录下的 release.conf 文件发布项目

nej build

使用 /path/to/release.conf 配置文件发布项目，并使用 test 模式，仅输出 warn/error 的日志

nei build /path/to/release.conf -m test -l warn

export

导出指定的脚本文件列表，多个脚本用逗号分隔，指令的运行格式为：

nej export <脚本列表> [参数]

其中 <脚本列表> 为脚本路径的列表，支持多个脚本文件输入，脚本文件之间使用逗号分隔，脚本文件路径支持NEJ依赖系统规范，支持NEJ依赖分析

注意：脚本路径中出现的 “&” 符号因为是命令行关键字，需使用 “%26” 代替

针对 nei export 指令可用的参数包括：

简写全称描述
-h--help显示 update 命令的帮助信息
-o--output指定导出脚本文件的路径，相对路径相对于当前目录，默认在当前目录生成output.js文件

可扩展的配置参数，后续根据实际需求扩展

简写全称描述
--charset文件输入输出编码，默认utf-8
--dropconsole输出代码是否删除console相关日志输出代码，默认不删除
--codeWrap输出代码包装语句，其中%s表示输出代码，默认为 %s

使用范例：

导出当前目录下的 a.js和b.js 输出到 /path/to/min.js

nej export ./a.js,./b.js -o /path/to/min.js

导出NEJ模块到 /path/to/app.min.js 文件

nej export /path/to/nej/define.js?pro=./src/%26com=./src/common/,util/ajax/xdr,./app.js -o /path/to/app.min.js

cache

将需要 Web Cache 缓存的资源发布到服务器，如果当前目录在 cache.json 所在目录可以不传参数，指令的运行格式为：

nej cache [配置文件] [参数]

针对 nej cache 指令可用的参数包括：

简写全称描述
-h--help显示 cache 命令的帮助信息
-k--token上传接口使用的验证Token
-i--appid产品在 Web Cache 服务器上的标识
-n--nativeId产品下的某个应用在 Web Cache 服务器上的标识
-l--level日志输出级别，可用值：debug,info,warn,error,all,off，默认为all

使用范例：

通过当前目录下的 cache.json 文件发布项目

nej cache -k werasdfasdferwr -l info

使用 /path/to/cache.json 配置文件发布项目，命令行配置的 token、appid、nativeId 优先级高于 cache.json 文件里配置的优先级

nej cache /path/to/cache.json -k erqwerqwerqwer -i 220000 -n 3456789

常见问题

Q1

Q：如何在非NEJ项目中使用打包工具？

A：

  1. 使用nej init生成配置文件
  2. 修改配置参数，参数说明
  3. 使用nej build打包

如果需要指定打完包后的样式/脚本插入位置，则可以在页面中增加 style 和 script 打包标记，标记说明，如果使用自动处理可忽略，自动处理时插入点为第一个参与打包资源的位置

<html>
  <head>

    ...

    <!-- 在要打包后插入样式的位置加入style标记 -->

    <!-- @style -->
    <link href="/src/css/a.css" .../>

    ...

  </head>
  <body>

    ...

    <!-- 在要打包后插入脚本的位置加入script标记 -->

    <!-- @script -->
    <script src="/src/js/a.js"></script>
    <script src="/src/js/b.js"></script>
    <script src="/src/js/c.js"></script>
    <script src="/src/js/d.js"></script>
    <script src="/src/js/e.js"></script>

    ...

  </body>
</html>

Q2

Q：服务器模版项目中如何使用打包工具？

以freemarker为例，其他模版类似

原先core脚本配置文件core.js.ftl

<#macro coreJS>
<script src="/src/js/a.js"></script>
<script src="/src/js/b.js"></script>
<script src="/src/js/c.js"></script>
<script src="/src/js/d.js"></script>
<script src="/src/js/e.js"></script>
<script src="/src/js/f.js"></script>
</#macro>

原先页面入口模版page.ftl

<@coreJS/>
<script src="/src/js/pg/a.js"></script>
<script src="/src/js/pg/b.js"></script>
<script src="/src/js/pg/c.js"></script>

A：采用打包配置方式来实现

方式一：在打包配置文件中打开 CORE_LIST_JS 配置参数，并将core.js.ftl中的js文件列表配置在该参数中

CORE_LIST_JS = ['/src/js/a.js','/src/js/b.js','/src/js/c.js','/src/js/d.js','/src/js/e.js','/src/js/f.js']

方式二：合并策略开关 CORE_MERGE_FLAG 设置为 2 或者 3，让每个页面的脚本单独分析

CORE_MERGE_FLAG = 2

Q3

Q：如何在使用RequireJS加载器的项目中使用打包工具？

A：可以按照以下步骤对RequireJS项目做打包输出

  1. 对页面引入的requirejs脚本增加noparse标记

    <!-- @noparse -->
<script data-main="scripts/main" src="scripts/require.js"></script>
<!-- /@noparse -->

  2. 配置打包参数 CORE_NOPARSE_FLAG 为2，不对内联脚本做任何解析

    CORE_NOPARSE_FLAG = 2

  3. 使用RequireJS的打包工具r.js对项目进行打包输出

  4. 针对输出结果配置打包参数，包括输入输出配置等

  5. 执行打包命令对样式和静态资源等内容做优化输出

Q4

Q：如何在代码中植入调试信息

A：编码时使用DEBUG标识区分开发调试代码片段


var a = 'aaaaa';

if (DEBUG){
    
    // 这里的代码片段在打包发布时会自动删除
    console.log('info for test');
    
}

// TODO something

Q5

Q：为什么我在windows、mac系统下用nej build可以正常打包，但是在linux下打包会报JS语法错误

A：这种情况下多半是因为你依赖的文件路径名称中有大小写搞错了，你可以根据提示在打包配置文件下找到出异常的JS文件，然后找到对应行看一下出错的文件路径是什么，比如以下打包异常提示

[E] 2016-03-01 17:05:12.076 - js code parse error for pp_app.js, source code in pp_app.js, exception information :
Unexpected token: name (read) at line 55 col 5

则可以在release.conf文件所在的目录下找到 pp_app.js 文件，查看第55行查看异常信息，如

55： cant read file E:/workspace/nej-toolkit/test/cases/abort/webapp/src/javascript/not/exist.js for utf-8, cause:
56： {"errno":-4058,"code":"ENOENT","syscall":"open","path":"E:\\workspace\\nej-toolkit\\test\\cases\\abort\\webapp\\src\\javascript\\not\\exist.js"}

Q6

Q：如何用 Sublime Text 优雅的查看配置文件

A：使用 Sublime Text 打开配置文件，点击编辑器右下角，选择始终使用 Java -> Java Properties 语法高亮该扩展名的配置文件，如下图所示

在Sublime中查看配置文件

Q7

Q：如何用 WebStorm 优雅的查看配置文件

A：使用 WebStorm 的 Jodd Props 插件来查看，具体操作步骤如下图所示

  1. 在菜单 File -> Settings 中打开 WebStorm 的配置

    打开配置

  2. 在设置窗口左侧中找到 Plugins 菜单项，点击 Browse repositories... 按钮

    打开插件库

  3. 在搜索框里输入 prop 关键字搜索插件，并安装找到的插件

    搜索插件

  4. 重启 WebStorm

  5. 在菜单 File -> Settings 中打开 WebStorm 的配置，并选择左侧的 Editor -> File Types 选项，找到 Jodd Props 文件类型，并将 *.conf 添加到此文件类型的识别规则中

    配置插件

版本历史

1.7.8 (2019-02-12)

  • 调整UMI模块插入点，从 </body> 之前调整到 script 插入点之前

1.7.7 (2018-11-09)

  • 修正日志请求方式

1.7.6 (2018-10-12)

  • 支持模块打包后文件重复载入

1.7.4 (2018-09-03)

  • 增加打包数据采集接口配置 DATA_LOG_API

1.7.3 (2018-07-19)

  • 修正文件重复打包时的异常
  • 修正不同工程目录下构建的静态资源版本不一致问题
  • 修正同一入口页面中内联样式/脚本命名计数，使得生成的文件内容不变的情况下版本号不变

1.7.0 (2018-04-12)

  • 支持 NEJ res 插件注入资源地址

1.6.9 (2018-01-04)

  • 修复 keyframes 中资源文件无法解析问题

1.6.8 (2017-12-16)

  • 修正同名文件重复输出问题

1.6.7 (2017-09-29)

  • 兼容封装模板处理 / 时不合法的闭合标签

1.6.6 (2017-09-12)

  • 修正使用 script 标签输出 nej 模板资源时的异常

1.6.5 (2017-09-11)

  • 修正 nej patcher 文件标识生成规则
  • 修正入口文件中内联资源（样式、脚本、模板等）文件标识生成规则

1.6.3 (2017-02-13)

  • 修正 js/css 内容未变化时版本信息变化的问题
  • 调整 DIR_STATIC_MERGE 策略为默认覆盖模式
  • 删除导出的 WebCache 域名最后的 “/”

1.6.1 (2017-02-09)

  • 增加 NEJ_MODULE_VERSION 配置支持 nej 模块路径带版本号输出

1.6.0 (2017-01-19)

  • nej build 导出的 web cache 配置文件支持相对协议路径配置，如 //a.b.com/a/

1.5.9 (2016-11-25)

  • 支持 NEJ_CONFIG/NEJ_PARAMETERS 配置参数

1.5.8 (2016-11-18)

  • 支持 NEJ.define 依赖列表中任意多 {param} 变量占位

1.5.6 (2016-10-12)

  • 支持 css 插件注入
  • 支持 css 插件注入的文本做样式解析

1.5.5 (2016-09-08)

  • 支持 精灵多倍图 缩放
  • 支持 DIR_STATIC_MERGE 配置

1.5.4 (2016-08-10)

  • 修正配置文件中 X_LOGGER_LEVEL/X_RELEASE_MODE 设置无效的bug
  • 打开 VERSION_STATIC 开关时，静态资源带版本号的情况下 warn 日志输出

1.5.2 (2016-08-09)

  • 增加 X_AUTO_EXLINK_SCRIPT_EXTENSION 配置参数支持
  • 增加 VERSION_STATIC_MODE 静态资源版本模式配置参数支持

1.5.1 (2016-07-26)

  • 增加 WebCache 扩展字段的配置

1.4.9 (2016-07-19)

  • 固化依赖的第三方库的版本
  • 修正精灵图合并时根路径图片生成的精灵图路径异常
  • 修正 @template 标记导致样式、脚本重复插入问题
  • 增加页面样式的 MERGE 标记支持

1.4.8 (2016-07-14)

  • 修正 UglifyJS 2.7.0 screw_ie8 支持问题

1.4.7 (2016-07-09)

  • 支持精灵图合并功能
  • 支持精灵图合并时的配置参数：layout/margin/prefix

1.4.4 (2016-07-07)

  • nej cache 指令增加日志级别参数 -l 或者 --level
  • 修正 zip.jar 包在低版本jdk下使用的异常

1.4.3 (2016-07-06)

  • 调整入口页面解析顺序，提升服务器端模板解析优先级
  • 支持 NEJ_DIR 配置带NEJ的配置查询参数
  • 支持 NEJ_CONFIG 配置

1.4.2 (2016-07-04)

  • nej cache 上传失败判断逻辑调整
  • nej cache 格式化日志输出

1.4.1 (2016-07-01)

  • 支持 Web Cache 配置文件输出
  • 支持 nej cache 指令，同步移动APP缓存信息

1.4.0 (2016-05-24)

  • define增加nej标识，通过define.nej识别是否NEJ提供的define函数

1.3.9 (2016-05-12)

  • 一个页面中增加多个 @template 标记支持

1.3.8 (2016-04-12)

1.3.7 (2016-03-09)

  • 支持页面 MERGE 标记，支持 name/minify 配置参数
  • 增加NEJ模块根路径日志输出

1.3.5 (2016-02-23)

  • 调整样式中静态资源路径识别策略，对于非DIR_STATIC下的静态资源由原来的忽略改成输出WARN日志

1.3.4 (2016-02-16)

  • 修正 export 命令行 & 关键字处理

1.3.3 (2016-02-03)

  • 修正 media query 中静态资源路径和版本未调整的异常

1.3.2 (2016-02-01)

  • 修正 NEJ.define 依赖远程路径时URL的解析错误
  • IGNORE 标记增加反模式匹配规则，如 !online
  • 修正混淆级别为 3 时，下划线开始的对象属性在字符串中的变量名被混淆的bug
  • 修正代码 nej export 导出冗余代码的bug

1.3.0 (2016-01-27)

  • 增加 WRP_INLINE_STYLE/WRP_EXLINE_STYLE/WRP_INLINE_SCRIPT/WRP_EXLINE_SCRIPT 配置支持
  • 增加打开 X_AUTO_EXLINK_SCRIPT 开关时，处理不参与脚本合并的代码中的资源路径和版本的调整
  • 增加 DIR_OUTPUT 配置上的变量支持
  • 修正 style/script/textarea 标签内的 ignore 标记失效问题

1.2.8 (2016-01-12)

  • 优化参数解析方式
  • 命令行增加发布模式配置支持
  • 命令行增加日志级别配置支持

1.2.7 (2015-10-23)

  • 增加X_AUTO_EXLINK_SCRIPT配置参数支持脚本中静态资源路径解析

1.2.6 (2015-10-12)

  • 修正标签解析时属性“=”前后带空格的异常
  • 调整全局变量配置的优先级

1.2.5 (2015-09-23)

  • 修改脚本默认混淆级别为0
  • noparse标签内的静态资源解析
  • 模块版本输出时过滤模板文件

1.2.4 (2015-09-18)

  • 修正代码中#打包异常

1.2.3 (2015-09-15)

  • 修正样式中部分静态资源路径未调整异常

1.2.2 (2015-09-08)

  • NEJ模块内联模板不使用WRP_INLINE_SOURCE配置包装
  • 输入目录存在包含关系给出警告提示
  • 增加FILE_EXCLUDE配置参数支持
  • 修正插件解析的html文件被作为输入文件时的异常
  • 修正模板内联脚本出现包装结束节点的异常
  • 修正标签属性为空的情况下输出异常

1.1.8 (2015-08-28)

  • 增加页面压缩配置参数支持 CPRS_FLAG/CPRS_KEEP_COMMENT
  • 修正标签换行异常

1.1.6 (2015-08-26)

  • 修正NEJ模板中静态资源加版本号异常
  • 修正样式背景图静态志愿

1.1.4 (2015-08-11)

  • 移除NEI构建工具相关内容

1.1.3 (2015-08-04)

  • 调整webapp项目输出结构
  • 增加puer配置输出

1.1.1 (2015-07-31)

  • 调整NEJ define.js替换规则
  • 增加npmignore文件忽略安装测试用例
  • 支持nej export指令
  • 支持NEJ模块单独导出

1.0.8 (2015-07-30)

  • 支持NEJ源码二次包装
  • 修正mac下路径多次补全问题
  • 修正define.js路径上配置信息读取异常

1.0.5 (2015-07-27)

  • 支持老版本针对Opera的Patcher
  • 修正define依赖列表中带版本号无法识别路径问题
  • 样式解析异常时采用字符串匹配方式调整资源路径

1.0.3 (2015-07-24)

  • 修正函数参数、返回结果识别
  • 修正发布过程出现error错误没有退出流程
  • 构建工具对接NEI平台接口

1.0.0 (2015-07-21)

  • 工具整体重构
  • 增加HTML标签解析
  • 精简/合并配置参数

0.5.6 (2015-04-17)

  • NAME_SUFFIX支持版本配置标记[VERSION]

0.5.4 (2015-03-25)

  • 修正对象属性带引号时变量被混淆问题，如{"_abc":"aaa"} 这里_abc不混淆

0.5.3 (2015-03-13)

  • 支持RegularJS预解析脚本识别配置NEJ_REGULAR

0.5.2 (2015-01-19)

  • 增加X_KEEP_COMMENT配置参数支持
  • regularjs容错
  • 回退regularjs版本至 0.2.13
  • 调整静态资源解析策略

0.4.9 (2014-12-26)

  • 增加OBF_DROP_CONSOLE配置参数支持

0.4.8 (2014-12-16)

  • 修正非全平台下打包输出异常

0.4.7 (2014-11-16)

  • 增加日志级别设置参数X_LOGGER_LEVEL

0.4.6 (2014-11-14)

  • 修正页面独立解析时I$函数缺失bug

0.4.5 (2014-11-11)

  • 增加nej指令输出帮助信息

0.4.4 (2014-10-30)

  • MODULE标记不存在模块时的错误日志输出
  • 支持X_SCRIPT_WRAPPER配置

0.3.9 (2014-10-28)

  • 支持智能样式/脚本插入点识别，页面可以不加style/script标记
  • 支持json格式配置文件

0.3.8 (2014-10-24)

  • 支持json!插件形式注入
  • 支持regular!插件形式注入
  • 支持regular预解析
  • 支持define返回类实例
  • 修正单页面模块路径使用location.config.root配置
  • 修正define依赖执行函数为空时异常

0.3.2 (2014-10-17)

  • 修正在X_NOPARSE_FLAG忽略内联脚本时不能正确处理VERSION标记的bug

0.3.0 (2014-09-18)

  • 增加输入子目录过滤配置DIR_SOURCE_SUB/DIR_SOURCE_TP_SUB
  • 调整模块VERSION的处理逻辑

0.2.9 (2014-09-17)

  • 增加nej-minimage图片压缩时日志输出

0.2.8 (2014-09-17)

  • 分离nej-minimage依赖，提示用户使用npm install安装

0.2.7 (2014-09-10)

  • 修正远程NEJ库地址{platform}解析异常问题

0.2.6 (2014-08-28)

  • 修正老版本NEJ平台识别参数

0.2.5 (2014-08-25)

  • 支持非名字空间对象返回结果的注入

0.2.4 (2014-08-21)

  • 路径支持省略{}标识变量，省略.js后缀，如{pro}a/a.js等价于pro/a/a
  • 支持文本资源依赖载入，如text!./a.css，载入css文件
  • 支持依赖注入
  • 修正base64地址背景图片输出时缺少引号问题
  • 增加nej-doc指令

0.2.3 (2014-08-11)

  • 支持nej-patch输出平台适配文件模版

0.2.2 (2014-08-05)

  • 修正已有name.json时混淆生成的变量名重复
  • 支持define依赖注入结果输出

0.2.1 (2014-08-05)

  • 增加图片压缩配置参数支持 OPT_IMAGE_FLAG/OPT_IMAGE_QUALITY

0.2.0 (2014-07-30)

  • 修正配置了NAME_SUFFIX后core文件没带后缀问题

0.1.9 (2014-07-24)

  • 发布错误重新发布

0.1.8 (2014-07-24)

  • nej-init模版增加release.bat输出
  • 增加OBF_COMPATIBLE配置参数支持
  • 修正混淆时name.json中配置的变量重复生成问题

0.1.7 (2014-07-16)

  • 修正带#的静态资源路径解析
  • 修正Mac OS安装异常，bin下文件格式转为unix格式

Rate & Review

Great Documentation0
Easy to Use0
Performant0
Highly Customizable0
Bleeding Edge0
Responsive Maintainers0
Poor Documentation0
Hard to Use0
Slow0
Buggy0
Abandoned0
Unwelcoming Community0
100
No reviews found
Be the first to rate

Alternatives

No alternatives found

Tutorials

No tutorials found
Add a tutorial