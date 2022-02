工具简介

本工具提供了项目前端代码的优化输出和自动化发布功能,本工具的主要特性有:

通过配置控制打包输出,降低了对原有系统的侵入性

支持使用html注释标记来控制打包输出,增加了打包的灵活性

支持非NEJ项目智能识别,并优化输出结果

支持采用NEJ依赖管理系统的项目,并分离NEJ依赖系统

支持NEJ平台适配系统,并按平台配置选择性输出内容

支持SourceMap输出,增加测试环境可调试性

支持发布时精灵图合并,增加图片的可维护性

支持网易杭研针对移动APP WebCache解决方案的无缝对接

工具使用

环境配置

发布工具基于nodejs平台,因此需要使用者先安装nodejs环境,nodejs在各平台下的安装配置请参阅官方说明。

注:打包工具从1.0.0版本之后,需要nodejs在0.12.x以上的版本

使用说明

执行以下命令安装打包工具,如果已安装打包工具可忽略此步骤 npm install nej –g 如果已安装过打包工具,则可以使用以下命令更新打包工具至最新版本 npm update nej –g 执行以下命令初始化打包配置文件,命令后面可输入配置文件输出路径,默认输出在当前目录,此时会在指定目录或者当前目录生成一个release.conf文件用来配置打包选项 nej init nej init /path/to/deploy/dir/ 按照项目的实际情况修改配置文件release.conf,具体参数见手册配置参数章节 执行以下命令打包项目,如果release.conf文件在当前目录也可不指定 nej build nej build /path/to/release.conf

参考手册

打包标记说明见 wiki

精灵图合并说明见 wiki

release.conf 文件配置参数说明见 wiki

cache.json 文件配置参数说明见 wiki

指令说明

本工具使用时在终端或者命令行输入以下格式指令运行

nej [指令] [参数]

其中可用的指令包括:

指令 描述 init 创建release.conf配置文件 build 根据release.conf配置文件发布项目 export 导出指定脚本文件列表 cache APP 发布到 Web Cache 服务器

其中针对nej可用的参数包括:

简写 全称 描述 -v --version 显示工具版本信息 -h --help 显示指定命令的帮助信息

使用范例:

查看工具版本信息

nej -v

显示工具帮助信息

nej -h

查看build指令帮助信息

nej build -h

init

在指定目录下输出release.conf文件模板,后续可在此基础上调整配置参数,指令的运行格式为:

nej init [目录] [参数]

其中 [目录] 为配置文件的输出目录,相对路径相对于当前执行命令的目录,默认在当前目录下输出

针对 nej init 指令可用的参数包括:

简写 全称 描述 -h --help 显示 init 命令的帮助信息

使用范例:

在当前目录下生成 release.conf 文件

nej init

在 /path/to/output/ 下输出 release.conf 文件

nej init /path/to/output/

build

使用指定的配置文件打包项目,指令的运行格式为:

nej build [配置文件] [参数]

其中 [配置文件] 为通过 "nej init" 生成的项目配置文件路径

针对 nej build 指令可用的参数包括:

简写 全称 描述 -h --help 显示 build 命令的帮助信息 -m --mode 发布模式,此优先级高于配置文件中X_RELEASE_MODE配置的优先级,默认为online -l --level 日志级别,此优先级高于配置文件中X_LOGGER_LEVEL配置的优先级,可用值:debug,info,warn,error,all,off,默认为all

使用范例:

通过当前目录下的 release.conf 文件发布项目

nej build

使用 /path/to/release.conf 配置文件发布项目,并使用 test 模式,仅输出 warn/error 的日志

nei build /path/to/release.conf -m test -l warn

export

导出指定的脚本文件列表,多个脚本用逗号分隔,指令的运行格式为:

nej export <脚本列表> [参数]

其中 <脚本列表> 为脚本路径的列表,支持多个脚本文件输入,脚本文件之间使用逗号分隔,脚本文件路径支持NEJ依赖系统规范,支持NEJ依赖分析

注意:脚本路径中出现的 “&” 符号因为是命令行关键字,需使用 “%26” 代替

针对 nei export 指令可用的参数包括:

简写 全称 描述 -h --help 显示 update 命令的帮助信息 -o --output 指定导出脚本文件的路径,相对路径相对于当前目录,默认在当前目录生成output.js文件

可扩展的配置参数,后续根据实际需求扩展

简写 全称 描述 无 --charset 文件输入输出编码,默认utf-8 无 --dropconsole 输出代码是否删除console相关日志输出代码,默认不删除 无 --codeWrap 输出代码包装语句,其中%s表示输出代码,默认为 %s

使用范例:

导出当前目录下的 a.js和b.js 输出到 /path/to/min.js

nej export ./a.js,./b.js -o /path/to/min.js

导出NEJ模块到 /path/to/app.min.js 文件

nej export /path/to/nej/define.js?pro=./src/%26com=./src/common/,util/ajax/xdr,./app.js -o /path/to/app.min.js

cache

将需要 Web Cache 缓存的资源发布到服务器,如果当前目录在 cache.json 所在目录可以不传参数,指令的运行格式为:

nej cache [配置文件] [参数]

针对 nej cache 指令可用的参数包括:

简写 全称 描述 -h --help 显示 cache 命令的帮助信息 -k --token 上传接口使用的验证Token -i --appid 产品在 Web Cache 服务器上的标识 -n --nativeId 产品下的某个应用在 Web Cache 服务器上的标识 -l --level 日志输出级别,可用值:debug,info,warn,error,all,off,默认为all

使用范例:

通过当前目录下的 cache.json 文件发布项目

nej cache -k werasdfasdferwr -l info

使用 /path/to/cache.json 配置文件发布项目,命令行配置的 token、appid、nativeId 优先级高于 cache.json 文件里配置的优先级

nej cache /path/to/cache.json -k erqwerqwerqwer -i 220000 -n 3456789

常见问题

Q1

Q:如何在非NEJ项目中使用打包工具?

A:

使用nej init生成配置文件 修改配置参数,参数说明 使用nej build打包

如果需要指定打完包后的样式/脚本插入位置,则可以在页面中增加 style 和 script 打包标记,标记说明,如果使用自动处理可忽略,自动处理时插入点为第一个参与打包资源的位置

< html > < head > ... < link href = "/src/css/a.css" ... /> ... </ head > < body > ... < script src = "/src/js/a.js" > </ script > < script src = "/src/js/b.js" > </ script > < script src = "/src/js/c.js" > </ script > < script src = "/src/js/d.js" > </ script > < script src = "/src/js/e.js" > </ script > ... </ body > </ html >

Q2

Q:服务器模版项目中如何使用打包工具?

以freemarker为例,其他模版类似

原先core脚本配置文件core.js.ftl

< #macro coreJS > < script src = "/src/js/a.js" > </ script > < script src = "/src/js/b.js" > </ script > < script src = "/src/js/c.js" > </ script > < script src = "/src/js/d.js" > </ script > < script src = "/src/js/e.js" > </ script > < script src = "/src/js/f.js" > </ script > </ #macro >

原先页面入口模版page.ftl

< @coreJS /> < script src = "/src/js/pg/a.js" > </ script > < script src = "/src/js/pg/b.js" > </ script > < script src = "/src/js/pg/c.js" > </ script >

A:采用打包配置方式来实现

方式一:在打包配置文件中打开 CORE_LIST_JS 配置参数,并将core.js.ftl中的js文件列表配置在该参数中

CORE_LIST_JS = [ '/src/js/a.js' , '/src/js/b.js' , '/src/js/c.js' , '/src/js/d.js' , '/src/js/e.js' , '/src/js/f.js' ]

方式二:合并策略开关 CORE_MERGE_FLAG 设置为 2 或者 3,让每个页面的脚本单独分析

CORE_MERGE_FLAG = 2

Q3

Q:如何在使用RequireJS加载器的项目中使用打包工具?

A:可以按照以下步骤对RequireJS项目做打包输出

对页面引入的requirejs脚本增加noparse标记 < script data-main = "scripts/main" src = "scripts/require.js" > </ script > 配置打包参数 CORE_NOPARSE_FLAG 为2,不对内联脚本做任何解析 CORE_NOPARSE_FLAG = 2 使用RequireJS的打包工具r.js对项目进行打包输出 针对输出结果配置打包参数,包括输入输出配置等 执行打包命令对样式和静态资源等内容做优化输出

Q4

Q:如何在代码中植入调试信息

A:编码时使用DEBUG标识区分开发调试代码片段

var a = 'aaaaa' ; if (DEBUG){ console .log( 'info for test' ); }

Q5

Q:为什么我在windows、mac系统下用nej build可以正常打包,但是在linux下打包会报JS语法错误

A:这种情况下多半是因为你依赖的文件路径名称中有大小写搞错了,你可以根据提示在打包配置文件下找到出异常的JS文件,然后找到对应行看一下出错的文件路径是什么,比如以下打包异常提示

[E] 2016-03-01 17:05:12.076 - js code parse error for pp_app.js, source code in pp_app.js, exception information : Unexpected token: name ( read ) at line 55 col 5

则可以在release.conf文件所在的目录下找到 pp_app.js 文件,查看第55行查看异常信息,如

55 : cant read file E: /workspace/ nej-toolkit/test/cases/abort/webapp/src/javascript/not/exist.js for utf -8 , cause : 56 : { "errno" : -4058 , "code" : "ENOENT" , "syscall" : "open" , "path" : "E:\\workspace\

ej-toolkit\\test\\cases\\abort\\webapp\\src\\javascript\

ot\\exist.js" }

Q6

Q:如何用 Sublime Text 优雅的查看配置文件

A:使用 Sublime Text 打开配置文件,点击编辑器右下角,选择始终使用 Java -> Java Properties 语法高亮该扩展名的配置文件,如下图所示

Q7

Q:如何用 WebStorm 优雅的查看配置文件

A:使用 WebStorm 的 Jodd Props 插件来查看,具体操作步骤如下图所示

在菜单 File -> Settings 中打开 WebStorm 的配置 在设置窗口左侧中找到 Plugins 菜单项,点击 Browse repositories... 按钮 在搜索框里输入 prop 关键字搜索插件,并安装找到的插件 重启 WebStorm 在菜单 File -> Settings 中打开 WebStorm 的配置,并选择左侧的 Editor -> File Types 选项,找到 Jodd Props 文件类型,并将 *.conf 添加到此文件类型的识别规则中

版本历史

调整UMI模块插入点,从 </body> 之前调整到 script 插入点之前

修正日志请求方式

支持模块打包后文件重复载入

增加打包数据采集接口配置 DATA_LOG_API

修正文件重复打包时的异常

修正不同工程目录下构建的静态资源版本不一致问题

修正同一入口页面中内联样式/脚本命名计数,使得生成的文件内容不变的情况下版本号不变

支持 NEJ res 插件注入资源地址

修复 keyframes 中资源文件无法解析问题

修正同名文件重复输出问题

兼容封装模板处理 / 时不合法的闭合标签

修正使用 script 标签输出 nej 模板资源时的异常

修正 nej patcher 文件标识生成规则

修正入口文件中内联资源(样式、脚本、模板等)文件标识生成规则

修正 js/css 内容未变化时版本信息变化的问题

调整 DIR_STATIC_MERGE 策略为默认覆盖模式

删除导出的 WebCache 域名最后的 “/”

增加 NEJ_MODULE_VERSION 配置支持 nej 模块路径带版本号输出

nej build 导出的 web cache 配置文件支持相对协议路径配置,如 //a.b.com/a/

支持 NEJ_CONFIG/NEJ_PARAMETERS 配置参数

支持 NEJ.define 依赖列表中任意多 {param} 变量占位

支持 css 插件注入

支持 css 插件注入的文本做样式解析

支持 精灵多倍图 缩放

支持 DIR_STATIC_MERGE 配置

修正配置文件中 X_LOGGER_LEVEL/X_RELEASE_MODE 设置无效的bug

打开 VERSION_STATIC 开关时,静态资源带版本号的情况下 warn 日志输出

增加 X_AUTO_EXLINK_SCRIPT_EXTENSION 配置参数支持

增加 VERSION_STATIC_MODE 静态资源版本模式配置参数支持

增加 WebCache 扩展字段的配置

固化依赖的第三方库的版本

修正精灵图合并时根路径图片生成的精灵图路径异常

修正 @template 标记导致样式、脚本重复插入问题

增加页面样式的 MERGE 标记支持

修正 UglifyJS 2.7.0 screw_ie8 支持问题

支持精灵图合并功能

支持精灵图合并时的配置参数:layout/margin/prefix

nej cache 指令增加日志级别参数 -l 或者 --level

修正 zip.jar 包在低版本jdk下使用的异常

调整入口页面解析顺序,提升服务器端模板解析优先级

支持 NEJ_DIR 配置带NEJ的配置查询参数

支持 NEJ_CONFIG 配置

nej cache 上传失败判断逻辑调整

nej cache 格式化日志输出

支持 Web Cache 配置文件输出

支持 nej cache 指令,同步移动APP缓存信息

define增加nej标识,通过define.nej识别是否NEJ提供的define函数

一个页面中增加多个 @template 标记支持

支持页面 MERGE 标记,支持 name/minify 配置参数

增加NEJ模块根路径日志输出

调整样式中静态资源路径识别策略,对于非DIR_STATIC下的静态资源由原来的忽略改成输出WARN日志

修正 export 命令行 & 关键字处理

修正 media query 中静态资源路径和版本未调整的异常

修正 NEJ.define 依赖远程路径时URL的解析错误

IGNORE 标记增加反模式匹配规则,如 !online

修正混淆级别为 3 时,下划线开始的对象属性在字符串中的变量名被混淆的bug

修正代码 nej export 导出冗余代码的bug

增加 WRP_INLINE_STYLE/WRP_EXLINE_STYLE/WRP_INLINE_SCRIPT/WRP_EXLINE_SCRIPT 配置支持

增加打开 X_AUTO_EXLINK_SCRIPT 开关时,处理不参与脚本合并的代码中的资源路径和版本的调整

增加 DIR_OUTPUT 配置上的变量支持

修正 style/script/textarea 标签内的 ignore 标记失效问题

优化参数解析方式

命令行增加发布模式配置支持

命令行增加日志级别配置支持

增加X_AUTO_EXLINK_SCRIPT配置参数支持脚本中静态资源路径解析

修正标签解析时属性“=”前后带空格的异常

调整全局变量配置的优先级

修改脚本默认混淆级别为0

noparse标签内的静态资源解析

模块版本输出时过滤模板文件

修正代码中#打包异常

修正样式中部分静态资源路径未调整异常

NEJ模块内联模板不使用WRP_INLINE_SOURCE配置包装

输入目录存在包含关系给出警告提示

增加FILE_EXCLUDE配置参数支持

修正插件解析的html文件被作为输入文件时的异常

修正模板内联脚本出现包装结束节点的异常

修正标签属性为空的情况下输出异常

增加页面压缩配置参数支持 CPRS_FLAG/CPRS_KEEP_COMMENT

修正标签换行异常

修正NEJ模板中静态资源加版本号异常

修正样式背景图静态志愿

移除NEI构建工具相关内容

调整webapp项目输出结构

增加puer配置输出

调整NEJ define.js替换规则

增加npmignore文件忽略安装测试用例

支持nej export指令

支持NEJ模块单独导出

支持NEJ源码二次包装

修正mac下路径多次补全问题

修正define.js路径上配置信息读取异常

支持老版本针对Opera的Patcher

修正define依赖列表中带版本号无法识别路径问题

样式解析异常时采用字符串匹配方式调整资源路径

修正函数参数、返回结果识别

修正发布过程出现error错误没有退出流程

构建工具对接NEI平台接口

工具整体重构

增加HTML标签解析

精简/合并配置参数

NAME_SUFFIX支持版本配置标记[VERSION]

修正对象属性带引号时变量被混淆问题,如{"_abc":"aaa"} 这里_abc不混淆

支持RegularJS预解析脚本识别配置NEJ_REGULAR

增加X_KEEP_COMMENT配置参数支持

regularjs容错

回退regularjs版本至 0.2.13

调整静态资源解析策略

增加OBF_DROP_CONSOLE配置参数支持

修正非全平台下打包输出异常

增加日志级别设置参数X_LOGGER_LEVEL

修正页面独立解析时I$函数缺失bug

增加nej指令输出帮助信息

MODULE标记不存在模块时的错误日志输出

支持X_SCRIPT_WRAPPER配置

支持智能样式/脚本插入点识别,页面可以不加style/script标记

支持json格式配置文件

支持json!插件形式注入

支持regular!插件形式注入

支持regular预解析

支持define返回类实例

修正单页面模块路径使用location.config.root配置

修正define依赖执行函数为空时异常

修正在X_NOPARSE_FLAG忽略内联脚本时不能正确处理VERSION标记的bug

增加输入子目录过滤配置DIR_SOURCE_SUB/DIR_SOURCE_TP_SUB

调整模块VERSION的处理逻辑

增加nej-minimage图片压缩时日志输出

分离nej-minimage依赖,提示用户使用npm install安装

修正远程NEJ库地址{platform}解析异常问题

修正老版本NEJ平台识别参数

支持非名字空间对象返回结果的注入

路径支持省略{}标识变量,省略.js后缀,如{pro}a/a.js等价于pro/a/a

支持文本资源依赖载入,如text!./a.css,载入css文件

支持依赖注入

修正base64地址背景图片输出时缺少引号问题

增加nej-doc指令

支持nej-patch输出平台适配文件模版

修正已有name.json时混淆生成的变量名重复

支持define依赖注入结果输出

增加图片压缩配置参数支持 OPT_IMAGE_FLAG/OPT_IMAGE_QUALITY

修正配置了NAME_SUFFIX后core文件没带后缀问题

发布错误重新发布

nej-init模版增加release.bat输出

增加OBF_COMPATIBLE配置参数支持

修正混淆时name.json中配置的变量重复生成问题