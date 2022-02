Sorts ndarrays in place using a dual pivot quick sort.

Example

var ndarray = require ( "ndarray" ) var ndsort = require ( "ndarray-sort" ) var unpack = require ( "ndarray-unpack" ) var x = ndarray( new Float32Array ( 60 ), [ 20 , 3 ]) for ( var i= 0 ; i< 20 ; ++i) { for ( var j= 0 ; j< 3 ; ++j) { x.set(i,j, Math .random()) } } console .log( "Unsorted:" , unpack(x)) ndsort(x) console .log( "Sorted:" , unpack(x))

Install

npm install ndarray-sort

API

Sorts the given array along the first axis in lexicographic order. The sorting is done in place.

array is an ndarray

Returns array

Credits

Based on Google Dart's dual pivot quick sort implementation by Ola Martin Bini and Michael Haubenwallner. For more information see lib/dart/AUTHORS and lib/dart/LICENSE

JavaScript implementation (c) 2013 Mikola Lysenko. MIT License