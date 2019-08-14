新名字 oner-io ，名称空间 onerIO

oner-io 是这个工具的新名字(原名叫 natty-fetch )，新名字意为着新起点，从此，该工具从原来的个人(jias)维护，变为数澜科技前端团队(oner-team)维护。

oner-io 从 v3.0.0 开始发布(还未发布)，就是 natty-fetch@3.0.0 的计划，有破坏性升级，当然也更好用了。

从 开始发布(还未发布)，就是 的计划，有破坏性升级，当然也更好用了。 🍉 原 natty-fetch 的一切内容都在当前仓库的 natty-fetch 分支中。

的一切内容都在当前仓库的 分支中。 🍉 原 natty-fetch 的 bug ，在 2019 年依然会继续修复并发包。

定位

🍔 很多人问起， oner-io 是原生 fetch 的扩展吗？，或者 oner-io 和 axios 有什么区别？所以统一回答一下：

oner-io 的定位并不是另一个 ajax/jsonp 工具，而是多人协作时定义接口和使用接口的一套规范，特别是项目接口来至多个后台系统时。

业界有名气的 ajax 工具，功能强大的有很多，如果只是找工具，轻量级的可以使用 axios ，重量级的可以使用bluebird。如果是希望找到团队多人协作的规范，使用 oner-io ！

那么，知道了 oner-io 的定位，小伙伴们就可以理解，使用这套规范(多人协作时定义接口和使用接口的规范)，一定是会有一点点代价的，一定会比 axios 这种纯工具，在使用时，多出一点点配置，但非常值得！

目前功能的缺失：文件上传功能，建议使用专业文件上传组件。

🍻 开发者的体验至关重要！在微小的技术点上追求极致的开发体验。如果对你有帮助，请考虑Star一下。

特点

强大的缓存

项目中经常遇到一些相对稳定的数据，如省市列表、差旅性质、任务类别、币种类别等等。这些数据通常根据业务需要或客观变化才更新一次，虽然更新慢，但又必须更新。在请求这些数据时，可以借助 oner-io 强大的缓存(如：缓存的三种有效性判断，缓存的降级处理)，分分钟完成异步数据的缓存实现。

名称空间支持

我们在大型项目中会经常碰见一种情况，不同的业务模块有着很多非常相似(甚至相同)的数据接口。这种级别的项目，如果在一开始没有做好足够的名称空间规划，后期一定会逐步进入"命名冲突"的大坑。 oner-io 专为大项目而生，在名称空间方面做足了设计，层级不限，书写灵活，使用者只需关心如何规划即可。

很多老项目，各种原因，经历过多个团队的开发，后续的接手人，要么梳理得很辛苦，要么以更特殊的命名方式继续堆接口...，吐槽是不解决问题的， oner-io 走起吧！

数据适配约定

无论是 XMLHttpRequest ，还是 fetch ，业务逻辑的错误都是作为成功响应( response )的数据一起返回的，但通常情况我们需要将这种错误从 response 中分离出来，进而 reject 这次请求。这是一项重复的工作。 oner-io 把这种重复的工作提取为一项配置，即数据适配( fit )，让业务逻辑错误直接走向 reject ，进而 resolve 拿到的数据是代表业务逻辑成功的数据，无需判断，直接可用。

业务逻辑错误的举例："您已投过票啦，不能重复投票！"，"您的操作权限不够！"

多上下文支持

当项目需要调用多个后台系统的数据接口时，清晰地实现各自系统的通用配置是非常好的编程习惯(利人利己)。想象一下，假设其中一个系统的所有接口需要添加 token 参数时，在该系统的上下文配置中修改一处即可实现，是多么惬意的事情。不仅如此， oner-io 还提供了三个层级的配置，由上至下分别是全局配置( Global )，上下文配置( Context )和接口配置( API )，上游配置作为下游配置的默认值，同时又被下游配置所覆盖。

插件机制

一方面，借助插件机制，可以将项目中已经存在的任何(是的，不管有多少种)数据获取方案统一化。统一后的原有方案直接拥有"名称空间支持"、"多上下文支持"、"数据适配约定"、"强大的缓存"等 oner-io 特色功能。另一方面，插件机制也可以用于扩展接口的使用方式，比如内置的 loop 插件，只需一行配置，就可以快速让一个接口拥有轮询功能。

兼容至IE8

如果项目仅支持现代( Modern )浏览器，推荐使用 oner-io.min.js 。如果需要兼容到 IE8 ，则必须使用 oner-io.pc.min.js 和 Promise Polyfill 。

v3.x docs

文档

Compatibility

H5版本：iPhone4+、Android2.3+

PC版本：IE8+、Edge、Chrome、Safari、Firefox

Get help

钉钉账号：拂山

微信账号：加拂山的微信(gnosaij)，备注一下 oner ，会被拉到 oner 工具群。

Dev && Build

Node需要7以上的版本

启动开发环境 npm install npm start 构建 npm build

Important References