原文地址 https://github.com/fa-ge/NativeShare/blob/master/README.md
最近有一个活动页需要在移动端浏览器分享网页到微信，QQ。虽然每一个浏览器都有分享到微信的能力，但不是每个都提供接口供网页来调用。即使有提供，浏览器暴露出的api也各不相同，而我写NativeShare的目的只是为前端开发者提供一致的api来调用浏览器的原生分享组件。大小uglify + gzip = 4k。
存在的问题
npm install --save nativeshare
支持ES6模块,AMD，CMD引入 如果你的项目没有模块化。你也可以直接用script标签引入NativeShare.js。可以参考demo
import NativeShare from 'nativeshare'
// 先创建一个实例
var nativeShare = new NativeShare()
// 如果你需要在微信浏览器中分享，那么你需要设置额外的微信配置
// 特别提示一下微信分享有一个坑，不要分享安全域名以外的链接(具体见jssdk文档)，否则会导致你配置的文案无效
// 创建实例应该带参数
var nativeShare = new NativeShare({
wechatConfig: {
appId: '',
timestamp: '',
nonceStr: '',
signature: '',
},
// 让你修改的分享的文案同步到标签里，比如title文案会同步到<title>标签中
// 这样可以让一些不支持分享的浏览器也能修改部分文案，默认都不会同步
syncDescToTag: false,
syncIconToTag: false,
syncTitleToTag: false,
})
// 你也可以在setConfig方法中设置配置参数
nativeShare.setConfig({
wechatConfig: {
appId: '',
timestamp: '',
nonceStr: '',
signature: '',
}
})
// 设置分享文案
nativeShare.setShareData({
icon: 'https://pic3.zhimg.com/v2-080267af84aa0e97c66d5f12e311c3d6_xl.jpg',
link: 'https://github.com/fa-ge/NativeShare',
title: 'NativeShare',
desc: 'NativeShare是一个整合了各大移动端浏览器调用原生分享的插件',
from: '@fa-ge',
})
// 唤起浏览器原生分享组件(如果在微信中不会唤起，此时call方法只会设置文案。类似setShareData)
try {
nativeShare.call()
// 如果是分享到微信则需要 nativeShare.call('wechatFriend')
// 类似的命令下面有介绍
} catch(err) {
// 如果不支持，你可以在这里做降级处理
}
NativeShare一共只有五个实例方法
{
icon: '',
link: '',
title: '',
desc: '',
from: '',
// 以下两个个回调目前只有在微信和百度APP中很好的支持
success: noop,
fail: noop,
// 只有微信支持
trigger: noop,
}
调用call方法时第一个参数是指定用什么命令调用分享组件。目前支持6个命令。分别是
如果你是浏览器开发者或者你知道其他浏览器调用分享的方式，请务必一定要告诉我。