原文地址 https://github.com/fa-ge/NativeShare/blob/master/README.md

起因

最近有一个活动页需要在移动端浏览器分享网页到微信,QQ。虽然每一个浏览器都有分享到微信的能力,但不是每个都提供接口供网页来调用。即使有提供,浏览器暴露出的api也各不相同,而我写NativeShare的目的只是为前端开发者提供一致的api来调用浏览器的原生分享组件。大小uglify + gzip = 4k。

移动端几乎所有浏览器都支持分享到QQ和QQ空间

QQ浏览器

UC浏览器

微信自带浏览器

QQ自带浏览器

QQ空间APP

百度浏览器

ios 搜狗浏览器

支持分享到web微博

支持safari,chome浏览器(页面地址必须是https)

存在的问题

安卓的QQ自带浏览器不支持.com以外的域名后缀。可能会支持.cn,.com.cn,但明确不支持.me,.io这个具体可以自己测试。

安卓的QQ自带浏览器分享url必须跟页面url同一个域名,否则所有设置不生效。

安卓的QQ自带浏览器无法直接分享

虽然几乎所有的浏览器都支持分享到QQ和QQ空间,但是webview中基本都会不支持。我也很难判断当前浏览器是否支持,浏览器是否唤起QQ APP我也很难判断,所有除了上述支持的浏览器,APP外其他情况调用分享到QQ我也会抛出异常。

UC浏览器安卓端不能设置icon

百度浏览器,百度APP不能直接分享

QQ空间APP,微信自带浏览器只能设置文案,分享需要用户手动点击右上角

示例

demo

npm包安装

npm install --save nativeshare

使用

支持ES6模块,AMD,CMD引入 如果你的项目没有模块化。你也可以直接用script标签引入NativeShare.js。可以参考demo

import NativeShare from 'nativeshare' var nativeShare = new NativeShare() var nativeShare = new NativeShare({ wechatConfig : { appId : '' , timestamp : '' , nonceStr : '' , signature : '' , }, syncDescToTag : false , syncIconToTag : false , syncTitleToTag : false , }) nativeShare.setConfig({ wechatConfig : { appId : '' , timestamp : '' , nonceStr : '' , signature : '' , } }) nativeShare.setShareData({ icon : 'https://pic3.zhimg.com/v2-080267af84aa0e97c66d5f12e311c3d6_xl.jpg' , link : 'https://github.com/fa-ge/NativeShare' , title : 'NativeShare' , desc : 'NativeShare是一个整合了各大移动端浏览器调用原生分享的插件' , from : '@fa-ge' , }) try { nativeShare.call() } catch (err) { }

API

NativeShare一共只有五个实例方法

getShareData() 获得分享的文案

setShareData() 设置分享的文案

call(command = 'default', [options]) 调用浏览器原生的分享组件

setConfig() 设置配置参数和new NativeShare()中设置的一样

getConfig() 获得配置参数

{ icon : '' , link : '' , title : '' , desc : '' , from : '' , success : noop, fail : noop, trigger : noop, }

调用call方法时第一个参数是指定用什么命令调用分享组件。目前支持6个命令。分别是

default 默认,调用起底部的分享组件,当其他命令不支持的时候也会调用该命令

wechatTimeline 分享到朋友圈

wechatFriend 分享给微信好友

qqFriend 分享给QQ好友

qZone 分享到QQ空间

weibo 分享到微博

交流

如果你是浏览器开发者或者你知道其他浏览器调用分享的方式,请务必一定要告诉我。