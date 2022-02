** DEPRECATION NOTICE **

Package has been deprecated as of July 12th, 2019.

Please use the version published by nStudio.

tns plugin add @nstudio/nativescript-snackbar

NativeScript plugin for Material Design SnackBar component.

Demo

Installation

NativeScript 5.4 and older

tns plugin add nativescript-snackbar

Usage

TS

import { SnackBar, SnackBarOptions } from "nativescript-snackbar" ; const snackbar = new SnackBar(); public showSimple() { snackbar.simple( 'Snackbar' , 'red' , '#fff' , 3 , false ).then( ( args ) => { this .set( 'jsonResult' , JSON .stringify(args)); }) } public showAction() { const options: SnackBarOptions = { actionText: this .get( 'actionText' ), actionTextColor: '#ff4081' , snackText: this .get( 'snackText' ), textColor: '#346db2' , hideDelay: 3500 , backgroundColor: '#eaeaea' , maxLines: 3 , isRTL: false , view: <View>someView }; snackbar.action(options).then( ( args ) => { if (args.command === "Action" ) { this .set( 'jsonResult' , JSON .stringify(args)); } else { this .set( 'jsonResult' , JSON .stringify(args)); } }); }

API

Show a simple SnackBar (color args will only work on Android)

simple(snackText: string, textColor?: string, backgroundColor?: string, maxLines?: number, isRTL?: boolean, view?: View): Promise

Show a SnackBar with Action.

action(options: SnackBarOptions): Promise

Manually dismiss an active SnackBar

dismiss(): Promise

SnackBarOptions Interface