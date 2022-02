Nativescript Material Bottom Navigation Bar

Nativescript plugin for Android & iOS to have the Bottom Navigation Bar following the Material Design Guidelines.

IMPORTANT: This package will be deprecated, this is the last release on this repository, the component will be moved to nativescript-material-components

Contents

Prerequisites / Requirements

You need the version of NS6 or later to use this plugin.

Installation

tns plugin add nativescript-bottom-navigation

if you want to use the plugin with NS5 and above use the version 1.5.1

tns plugin add nativescript-bottom-navigation@ 1.5 .1

BREAKING CHANGES

BottomNavigation class now is BottomNavigationBar

class now is NativescriptBottomNavigationModule now is NativeScriptBottomNavigationBarModule

now is res:// should be used to reference icons in the tabs

should be used to reference icons in the tabs The prefix On of the Event interfaces was removed: Example: OnTabPressedEventData now is TabPressedEventData

of the Event interfaces was removed: The prefix tab of Css properties was removed: Example: tab-active-color now is active-color

of Css properties was removed: The documentation was updated review it :D

NEW FEATURES

Badge now are supported using the method: showBadge(index, value) NOTE: if you want to show a badge as a red dot no value should be passed to the function.

now are supported using the method:

Usage

Before start using the plugin you need to add the icons for android & iOS in your App_Resources directory.

Also you need to change your parent theme from Theme.AppCompat to Theme.MaterialComponents inside your App_Resources/Android/src/main/res/values/styles.xml file.

XML

You can set the tabs using the tabs property

< Page xmlns = "http://schemas.nativescript.org/tns.xsd" xmlns:mdc = "nativescript-bottom-navigation" loaded = "pageLoaded" class = "page" > < GridLayout rows = "*, auto" > < StackLayout row = "0" > < Label text = "content" > </ Label > </ StackLayout > < mdc:BottomNavigationBar tabs = "{{ tabs }}" activeColor = "green" inactiveColor = "red" backgroundColor = "black" tabSelected = "tabSelected" row = "1" > </ mdc:BottomNavigationBar > </ GridLayout > </ Page >

import { EventData } from 'tns-core-modules/data/observable' ; import { Page } from 'tns-core-modules/ui/page' ; import { BottomNavigationTab, TabSelectedEventData, } from 'nativescript-bottom-navigation' ; export function pageLoaded ( args: EventData ) { let page = <Page>args.object; page.bindingContext = { tabs: [ new BottomNavigationTab({ title: 'First' , icon: 'res://ic_home' }), new BottomNavigationTab({ title: 'Second' , icon: 'res://ic_view_list' , isSelectable: false , }), new BottomNavigationTab({ title: 'Third' , icon: 'res://ic_menu' }), ], }; } export function tabSelected ( args: TabSelectedEventData ) { console .log( 'tab selected ' + args.newIndex); }

or you can add the tabs directly in your xml view

< Page xmlns = "http://schemas.nativescript.org/tns.xsd" xmlns:mdc = "nativescript-bottom-navigation" loaded = "pageLoaded" class = "page" > < GridLayout rows = "*, auto" > < StackLayout row = "0" > < Label text = "content" > </ Label > </ StackLayout > < mdc:BottomNavigationBar activeColor = "green" inactiveColor = "red" backgroundColor = "black" tabSelected = "tabSelected" row = "1" > < mdc:BottomNavigationTab title = "First" icon = "res://ic_home" /> < mdc:BottomNavigationTab title = "Second" icon = "res://ic_view_list" isSelectable = "false" /> < mdc:BottomNavigationTab title = "Third" icon = "res://ic_menu" /> </ mdc:BottomNavigationBar > </ GridLayout > </ Page >

Angular

First you need to include the NativeScriptBottomNavigationBarModule in your app.module.ts `

import { NativeScriptBottomNavigationBarModule} from "nativescript-bottom-navigation/angular" ; ({ imports: [ NativeScriptBottomNavigationBarModule ], ... })

< GridLayout rows = "*, auto" > < StackLayout row = "0" > < label text = "content" > </ label > </ StackLayout > < BottomNavigationBar [ tabs ]= "tabs" activeColor = "red" inactiveColor = "yellow" backgroundColor = "black" ( tabSelected )= "onBottomNavigationTabSelected($event)" ( tabPressed )= "onBottomNavigationTabPressed($event)" row = "1" > </ BottomNavigationBar > </ GridLayout >

or you can declare the BottomNavigationTab in your html directly

< GridLayout rows = "*, auto" > < StackLayout row = "0" > < label text = "content" > </ label > </ StackLayout > < BottomNavigationBar activeColor = "red" inactiveColor = "yellow" backgroundColor = "black" ( tabSelected )= "onBottomNavigationTabSelected($event)" ( tabPressed )= "onBottomNavigationTabPressed($event)" row = "1" > < BottomNavigationTab title = "First" icon = "res://ic_home" > </ BottomNavigationTab > < BottomNavigationTab title = "Second" icon = "res://ic_view_list" [ isSelectable ]= "false" > </ BottomNavigationTab > < BottomNavigationTab title = "Third" icon = "res://ic_menu" > </ BottomNavigationTab > </ BottomNavigationBar > </ GridLayout >

Vue

If you want to use this plugin with Vue, do this in your app.js or main.js :

import BottomNavigationBar from 'nativescript-bottom-navigation/vue' ; Vue.use(BottomNavigationBar);

This will install and register BottomNavigationBar and BottomNavigationTab components to your Vue instance and now you can use the plugin as follows:

< GridLayout rows = "*, auto" > < StackLayout row = "0" > < label text = "content" > </ label > </ StackLayout > < BottomNavigationBar activeColor = "red" inactiveColor = "yellow" backgroundColor = "black" @ tabSelected = "onBottomNavigationTabSelected" row = "1" > < BottomNavigationTab title = "First" icon = "ic_home" /> < BottomNavigationTab title = "Second" icon = "ic_view_list" isSelectable = "false" /> < BottomNavigationTab title = "Third" icon = "ic_menu" /> </ BottomNavigationBar > </ GridLayout >

You can find more information of how to use nativescript plugins with Vue Here!

CSS Styling

You can also use your css file to set or change the activeColor , inactiveColor & backgroundColor of the Bottom Navigation Bar.

.botom-nav { active-color : green; inactive-color : black; background-color : blue; }

API

Properties (bindable): Properties settable through XML/HTML

Properties settable through XML/HTML Properties (internal): Properties accessible through JS/TS instance

Properties accessible through JS/TS instance Events: Event properties settable thew XML/HTML

Bottom Navigation Bar

Properties (bindable)

Property Required Default Type Description tabs true [] Array<BottomNavigationTab> Array containing the tabs for the BottomNavigationBar titleVisibility false TitleVisibility.Selected  TitleVisibility Title Visibility for each BottomNavigationTab activeColor false "black" String Color of the BottomNavigationTab when it's selected inactiveColor false "gray" String Color of the BottomNavigationTab when it's not selected backgroundColor false "white" String Color of the BottomNavigation background

Properties (internal)

Property Default Type Description selectedTabIndex 0 Number Index of the selected tab titleVisibility TitleVisibility.Selected  TitleVisibility Title Visibility for each BottomNavigationTab activeColor "black" String Color of the BottomNavigationTab when it's selected inactiveColor "gray" String Color of the BottomNavigationTab when it's not selected backgroundColor "white" String Color of the BottomNavigation background

Events

Name Type Description tabPressed (args: TabPressedEventData): void Function fired every time the user tap a tab with isSelectable: false tabSelected (args: TabSelectedEventData): void Function fired every time the user select a new tab tabReselected (args: TabReselectedEventData): void Function fired every time the user select a tab that is already selected

Methods

Property Type Description selectTab(index: number) void Select a tab programmatically showBadge(index: number, value?: number) void Show a badge for an specific tab

Bottom Navigation Tab

Properties (bindable)