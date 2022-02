NativeScript Advanced Webview

An advanced webview using Chrome Custom Tabs on Android and SFSafariViewController on iOS.

Installation

To install execute:

NativeScript 7+:

ns plugin add nativescript-advanced-webview

NativeScript < 7:

tns plugin add nativescript-advanced-webview@5.0.0

Here is a video showing off Chrome CustomTabs in NativeScript.

Android

CustomTabs

iOS

SFSafariViewController

Why use this? Because Perf Matters

Android Comparison

Demo

Android iOS

Example

TypeScript

Initiate the service before the app starts e.g app.ts, main.ts

import { init } from 'nativescript-advanced-webview' ; init();

import { AdvancedWebviewEvents, AdvancedWebViewOptions, init, NSAdvancedWebViewEventEmitter, openAdvancedUrl } from 'nativescript-advanced-webview' ; function whateverYouLike ( ) { NSAdvancedWebViewEventEmitter.once(AdvancedWebviewEvents.LoadStarted, () => { console .log( 'LOAD STARTED' ); }); NSAdvancedWebViewEventEmitter.once(AdvancedWebviewEvents.LoadFinished, () => { console .log( 'LOAD FINISHED' ); }); NSAdvancedWebViewEventEmitter.once(AdvancedWebviewEvents.LoadError, () => { console .log( 'LOAD ERROR' ); }); NSAdvancedWebViewEventEmitter.once(AdvancedWebviewEvents.Closed, () => { console .log( 'CLOSED' ); }); const opts: AdvancedWebViewOptions = { url: 'https://nativescript.org' , showTitle: true , toolbarColor: '#336699' , toolbarControlsColor: '#fff' }; openAdvancedUrl(opts); }

API

openAdvancedUrl(options: AdvancedWebViewOptions)

close() iOS Only :: Closed the safari view controller.

AdvancedWebViewOptions Properties

url: string

toolbarColor: string

toolbarControlsColor: string - iOS only

showTitle: boolean - Android only

Events

LoadStart

LoadFinished

LoadError

Closed

Demo App