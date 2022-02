install

$ npm install native-echarts --save

Usage

The Usage is complete consistent with Echarts

component props:

option (object): The option for echarts: Documentation。

width (number): The width of the chart. The default value is the outer container width.

height (number): The height of the chart. The default value is 400.

import React, { Component } from 'react' ; import { AppRegistry, StyleSheet, Text, View } from 'react-native' ; import Echarts from 'native-echarts' ; export default class app extends Component { render() { const option = { title : { text : 'ECharts demo' }, tooltip : {}, legend : { data :[ '销量' ] }, xAxis : { data : [ "衬衫" , "羊毛衫" , "雪纺衫" , "裤子" , "高跟鞋" , "袜子" ] }, yAxis : {}, series : [{ name : '销量' , type : 'bar' , data : [ 5 , 20 , 36 , 10 , 10 , 20 ] }] }; return ( < Echarts option = {option} height = {300} /> ); } } AppRegistry.registerComponent('app', () => app);

##Example

run demo

cd example npm install npm start

IOS

Open the xcode project in the ios directory and click run

screenshots:

Android

Open the Android project in the android directory with Android Studio and click run.

screenshots:

License

native-echarts is released under the MIT license.