nanologger

Cute browser logger.

Usage

var nanologger = require ( 'nanologger' ) var log = nanologger( 'my-cool-logger' ) log.debug( 'it works!' ) log.info( 'hey' ) log.warn( 'oh' ) log.error( 'oh no!' ) log.fatal( 'send help' )

API

log = logger([name][, opts])

Create a new nanologger instance. Name defaults to 'unknown' . Opts should be an object with the following properties:

colors: Key/value object used to set the colors of the logger. If any of the expected colors is not set, it will use the defaults, any extra color will be ignored.

level = log.logLevel

Read the current logLevel. The log level can be set through localStorage.setItem('logLevel', '<level>') . It's read once at boot time.

Emit a message at loglevel 🐛

Emit a message at loglevel ✨

Emit a message at loglevel ⚠️

Emit a message at loglevel 🚨

Emit a message at loglevel 💀

See Also

License

MIT