A tiny cli wrapper around nanoid to generate unique ids from the command line.

Usage

$ nanoid eftOYF0ie93F_yVhkOBcM

Options

Examples

$ nanoid sBiU98ZmAHvICIOnUoxOW

$ nanoid --size 32 xgX77wBFcY1lso9R12Y2lHrluUbLjAPV