nanoclone



Only 300B to deep clone JavaScript objects

Is it small enough?

See the size of the most popular clone npm package with 250M+ downloads

And nanoclone size:



Supported

Primitives

Primitives Arrays

Arrays Plain objects

Plain objects DOM Nodes

DOM Nodes Date instances

Date instances RegExp instances

RegExp instances Maps

Maps Sets

Sets Circular structures

Installation

yarn add nanoclone npm install nanoclone

Usage

import clone from 'nanoclone' let a = { num : 2 , arr : [ 1 , 2 , 3 ], nested : { obj : { a : 0 } } } let b = clone(a)

License

MIT