namesgenerator

Docker-style names generator, ported to Python and JavaScript/TypeScript.

JavaScript

Just copy namesgenerator.js to your project:

curl -O https://raw.githubusercontent.com/shamrin/namesgenerator/master/namesgenerator.js

Or as TypeScript module:

curl -o namesgenerator.ts https://raw.githubusercontent.com/shamrin/namesgenerator/master/namesgenerator.js

Or install from npm:

npm install --save namesgenerator

Usage

import getRandomName from './namesgenerator' ; console .log(getRandomName())

Python

Just copy namesgenerator.py to your project:

curl -O https://raw.githubusercontent.com/shamrin/namesgenerator/master/namesgenerator.py

Or install from PyPI:

pip install namesgenerator

Usage

import namesgenerator print namesgenerator.get_random_name() hopeful_morse for i in range( 5 ): print namesgenerator.get_random_name() ... angry_torvalds jolly_nobel happy_almeida sleepy_kowalevski happy_almeida

Other implementations