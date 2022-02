compiles "select foo where foo.id = :bar and foo.baz < :baz" into "select foo where foo.id = ? and foo.baz < ?" + ["bar", "baz"]

usage

npm install named-placeholders

see this mysql2 discussion

var mysql = require ( 'mysql' ); var toUnnamed = require ( 'named-placeholders' )(); var q = toUnnamed( 'select 1+:test' , { test : 123 }); mysql.createConnection().query(q[ 0 ], q[ 1 ]);

credits

parser is based on @mscdex code of his excellent node-mariasql library