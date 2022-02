Nacos Node.js SDK

Install

npm install nacos --save

Version Mapping

Node.js SDK \ Nacos Server 0.x.0 1.0.0 1.x √ 2.x √

Usage

Service Discovery

; const NacosNamingClient = require ( 'nacos' ).NacosNamingClient; const logger = console ; const client = new NacosNamingClient({ logger, serverList : '127.0.0.1:8848' , namespace : 'public' , }); await client.ready(); const serviceName = 'nodejs.test.domain' ; await client.registerInstance(serviceName, { ip : '1.1.1.1' , port : 8080 , }); await client.registerInstance(serviceName, { ip : '2.2.2.2' , port : 8080 , }); client.subscribe(serviceName, hosts => { console .log(hosts); }); await client.deregisterInstance(serviceName, { ip : '1.1.1.1' , port : 8080 , });

Config Service

import {NacosConfigClient} from 'nacos' ; const NacosConfigClient = require ( 'nacos' ).NacosConfigClient; const configClient = new NacosConfigClient({ endpoint : 'acm.aliyun.com' , namespace : '***************' , accessKey : '***************' , secretKey : '***************' , requestTimeout : 6000 , }); const configClient = new NacosConfigClient({ serverAddr : '127.0.0.1:8848' , }); const content= await configClient.getConfig( 'test' , 'DEFAULT_GROUP' ); console .log( 'getConfig = ' ,content); configClient.subscribe({ dataId : 'test' , group : 'DEFAULT_GROUP' , }, content => { console .log(content); }); const content= await configClient.publishSingle( 'test' , 'DEFAULT_GROUP' , '测试' ); console .log( 'getConfig = ' ,content); await configClient.remove( 'test' , 'DEFAULT_GROUP' );

NacosConfigClient options: ClientOptions

default value: ClientOptions default value

APIs

Service Discovery

registerInstance(serviceName, instance, [groupName]) Register an instance to service. serviceName {String} Service name instance {Instance} ip {String} IP of instance port {Number} Port of instance [weight] {Number} weight of the instance, default is 1.0 [ephemeral] {Boolean} active until the client is alive, default is true [clusterName] {String} Virtual cluster name [groupName] {String} group name, default is DEFAULT_GROUP

Register an instance to service. deregisterInstance(serviceName, ip, port, [cluster]) Delete instance from service. serviceName {String} Service name instance {Instance} ip {String} IP of instance port {Number} Port of instance [weight] {Number} weight of the instance, default is 1.0 [ephemeral] {Boolean} active until the client is alive, default is true [clusterName] {String} Virtual cluster name [groupName] {String} group name, default is DEFAULT_GROUP

Delete instance from service. getAllInstances(serviceName, [groupName], [clusters], [subscribe]) Query instance list of service. serviceName {String} Service name [groupName] {String} group name, default is DEFAULT_GROUP [clusters] {String} Cluster names [subscribe] {Boolean} whether subscribe the service, default is true

Query instance list of service. getServerStatus() Get the status of nacos server, 'UP' or 'DOWN'.

Get the status of nacos server, 'UP' or 'DOWN'. subscribe(info, listener) Subscribe the instances of the service info {Object}|{String} service info, if type is string, it's the serviceName listener {Function} the listener function

Subscribe the instances of the service unSubscribe(info, [listener]) Unsubscribe the instances of the service info {Object}|{String} service info, if type is string, it's the serviceName listener {Function} the listener function, if not provide, will unSubscribe all listeners under this service

Unsubscribe the instances of the service

Config Service

async function getConfig(dataId, group) {String} dataId - data id {String} group - group name

async function publishSingle(dataId, group, content) {String} dataId - data id {String} group - group name {String} content - content you want to publish

async function remove(dataId, group) {String} dataId - data id {String} group - group name

function subscribe(info, listener) {Object} info {String} dataId - data id {String} group - group name {Function} listener - callback handler

function unSubscribe(info, [listener]) {Object} info {String} dataId - data id {String} group - group {Function} listener - callback handler(optional,remove all listener when it is null)



